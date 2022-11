Actions avant commercialisation: les responsables de la Fed ont anéanti les espoirs des investisseurs cette semaine

New York

CNN Affaires

—



Les investisseurs à la recherche d’indices sur ce que la Réserve fédérale décidera lors de sa réunion politique de décembre en ont eu pas mal cette semaine. Mais ces indices sur l’avenir de la politique monétaire indiquent un résultat dont ils ne seront pas très satisfaits.

Que ce passe-t-il: Les responsables de la Réserve fédérale ont prononcé une série de discours cette semaine indiquant que les hausses agressives des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation se poursuivraient, aigri les espoirs des investisseurs d’un prochain changement de politique de la banque centrale. Jeudi, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que la banque centrale avait encore beaucoup de travail à faire avant de maîtriser l’inflation, faisant chuter le S&P 500 de plus de 1 % en début de séance. Il a ensuite réduit les pertes.

Bullard, membre votant du Federal Open Market Committee (FOMC) chargé de fixer les taux, a déclaré que les mesures prises par la Fed jusqu’à présent pour lutter contre l’inflation n’ont pas été suffisantes. “Pour atteindre un niveau suffisamment restrictif, le taux directeur devra encore être augmenté”, a-t-il déclaré.

Ces commentaires interviennent un jour après que la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, membre votant du FOMC, a déclaré au Wall Street Journal qu’elle « regarde un marché du travail si tendu, je ne sais pas comment vous continuez à apporter cela niveau d’inflation vers le bas sans avoir de réel ralentissement, et peut-être avons-nous même une contraction de l’économie pour y arriver.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a ajouté mercredi qu’une pause dans les hausses de taux n’était “pas envisageable”.

Un jeu de chiffres : Les responsables de la Fed devraient augmenter les taux d’intérêt entre 5% et 7% pour juguler l’inflation, a déclaré Bullard jeudi. Ces chiffres ont choqué les investisseurs, car ils nécessiteraient une série de hausses importantes et économiquement douloureuses qui augmentent les chances d’un atterrissage brutal.

Le taux d’intérêt actuel se situe entre 3,75 % et 4 % et le participant médian du FOMC a prévu un taux de financement maximal de 4,5 à 4,75 % en septembre. Si ces chiffres se maintiennent, les membres de la Fed n’augmenteraient leurs taux que de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires.

Mais le président de la Fed, Powell, a déclaré lors de la réunion de novembre que les projections devraient augmenter en décembre et si Bullard a raison, cela signifie que les investisseurs peuvent s’attendre à une autre hausse de taux de un à trois points de pourcentage.

Rêves de pivot: La lecture de l’IPC et des prix à la production plus faible que prévu d’octobre a renforcé l’espoir des investisseurs que la Fed pourrait atténuer ses hausses de taux agressives et a fait grimper les marchés à leur meilleur jour depuis 2020 la semaine dernière.

Mais les messages des responsables de la Fed cette semaine ont ramené Wall Street sur terre.

C’est parce que les rallyes du marché aident à développer l’économie, a déclaré Liz Ann Sonders, directrice générale et stratège en chef des investissements chez Charles Schwab, ce qui est à l’opposé de ce que la Fed essaie de faire avec sa politique de resserrement. Les responsables de la Fed pourraient tenter de faire du “jawboning” via des discours excessivement bellicistes afin de faire baisser les marchés, a-t-elle déclaré.

La ligne du bas : Les investisseurs écoutent attentivement les commentaires de Bullard car il est connu pour avoir des lèvres plus lâches que les autres responsables de la Fed, a écrit jeudi Peter Boockvar, directeur des investissements de Bleakley Financial Group. Mais ses prédictions bellicistes ont peut-être été « exagérées », d’autant plus qu’il ne sera pas membre votant du FOMC l’année prochaine.

Pourtant, les analystes de Wall Street écoutent. Goldman Sachs a relevé jeudi ses prévisions de taux des fonds fédéraux à 5-5,25%, contre 4,75-5%.

Une série de licenciements très médiatisés ont secoué Big Tech ce mois-ci.

Amazon a confirmé que les licenciements avaient commencé dans l’entreprise et se poursuivraient l’année prochaine, quelques jours seulement après que plusieurs points de vente ont annoncé que le géant du commerce électronique prévoyait de supprimer environ 10 000 employés. Meta, la société mère de Facebook, a récemment annoncé 11 000 suppressions d’emplois, la plus importante de l’histoire de l’entreprise. Twitter a également annoncé des suppressions d’emplois généralisées après qu’Elon Musk a acheté l’entreprise pour 44 milliards de dollars.

La série d’annonces très médiatisées de licenciements a fait craindre que le marché du travail ne s’affaiblisse et qu’un la récession pourrait être au coin de la rue.

Ces craintes ne sont pas injustifiées : la Réserve fédérale s’emploie activement à ralentir la croissance économique et à resserrer les conditions financières pour rééquilibrer le marché du travail chauffé à blanc. De nouvelles mises à pied dans les secteurs de la technologie et d’autres sont probablement inévitables, car la Fed continue d’augmenter les taux d’intérêt.

Mais cette vague de licenciements n’est pas aussi importante que les gros titres pourraient le faire croire. Les inscriptions hebdomadaires au chômage de jeudi ont en fait chuté de 4 000 à 222 000 malgré la forte augmentation des suppressions d’emplois dans le secteur technologique.

Dans une note publiée jeudi, les analystes de Goldman Sachs ont exposé trois raisons pour lesquelles les licenciements pourraient ne pas indiquer une récession imminente aux États-Unis.

Tout d’abord, l’industrie technologique représente une petite part de l’emploi global aux États-Unis. Alors que les entreprises de technologie de l’information représentent 26 % de la capitalisation boursière du S&P 500, elles représentent moins de 0,3 % de l’emploi total.

Deuxièmement, les offres d’emploi dans la technologie restent bien au-dessus de leur niveau d’avant la pandémie, de sorte que les travailleurs de la technologie licenciés devraient avoir de bonnes chances de trouver de nouveaux emplois.

Enfin, les licenciements de travailleurs de la technologie ont fréquemment augmenté dans le passé sans augmentation correspondante du nombre total de licenciements et n’ont pas été historiquement un indicateur avancé d’une détérioration plus large du marché du travail, ont constaté les analystes de Goldman.

“Le principal problème sur le marché du travail est toujours que la demande de main-d’œuvre est trop forte, pas trop faible”, ont-ils conclu.

Les taux hypothécaires ont fortement chuté la semaine dernière à la suite d’une série de rapports économiques indiquant que l’inflation pourrait enfin diminuer, rapporte ma collègue Anna Bahney

L’hypothèque à taux fixe de 30 ans était en moyenne de 6,61% au cours de la semaine se terminant le 17 novembre, contre 7,08% la semaine précédente, selon Freddie Mac, la plus forte baisse hebdomadaire depuis 1981.

Mais c’est encore beaucoup plus élevé qu’il y a un an, lorsque le taux fixe de 30 ans s’élevait à 3,10 %.

“Bien que la baisse des taux hypothécaires soit une bonne nouvelle, il reste encore un long chemin à parcourir pour le marché du logement”, a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. “L’inflation reste élevée, la Réserve fédérale devrait maintenir des taux d’intérêt élevés et les consommateurs continueront d’en ressentir l’impact.”

L’achat d’une maison reste un défi pour de nombreux acheteurs. Les taux hypothécaires devraient rester volatils pour le reste de l’année. Et les prix restent élevés dans de nombreux domaines, en particulier là où il y a un inventaire très limité de maisons disponibles à la vente.

Pendant ce temps, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt signifient que de nombreux acheteurs potentiels sont également confrontés à des budgets serrés.