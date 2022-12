Actions avant commercialisation : les plus grands gagnants et perdants de Wall Street en 2022

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



L’année n’a pas été bonne pour le marché des actions. Le S&P 500 est en baisse de près de 20 % et avec deux jours de bourse restants dans l’année, les espoirs des investisseurs d’une reprise miraculeuse ont été anéantis.

Mais même lorsque le marché global perd, il y a encore des gagnants – et ils étaient assez nombreux cette année – principalement dans l’énergie, qui a été le secteur le plus performant de 2022.

Voici les grands gagnants et perdants de l’année.

Les gagnants: L’histoire de 2022 a été l’énergie.

Les prix brutalement élevés du pétrole et du gaz ont fait parler d’eux cette année et l’un des principaux facteurs contribuant à l’inflation vertigineuse. C’est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes, mais cela a fini par être excellent pour le secteur de l’énergie, car les prix du pétrole et les actions énergétiques sont étroitement liés.

Le secteur de l’énergie a jusqu’à présent généré un rendement de plus de 60 % cette année, surperformant de manière significative tous les autres secteurs du S&P 500. Aucun autre secteur n’a gagné ne serait-ce que 5 % depuis le début de l’année.

Occidental Petroleum a été le plus gros gagnant de l’année dans le S&P 500, en hausse de 122 % depuis le début de l’année.

Constellation Energy (CEGDX) est en deuxième position, en hausse de 109% et Hess (HES) arrive en troisième position avec un gain de 94%. Parmi les dix premiers figurent Marathon Petroleum (MPC), Exxon (XOM), Schlumberger (SLB), APA (APA), First Solar (FSLR), Halliburton (HAL) et Marathon Oil (MRO), tous entre 70 et 80% cette année.

Les prix du gaz et du pétrole ont chuté ces dernières semaines, mais ils sont toujours plus élevés qu’ils ne l’ont été au cours des dernières années. Cela a contribué aux bénéfices record des grandes sociétés énergétiques. Le revenu net des producteurs mondiaux de pétrole et de gaz devrait doubler en 2022 pour atteindre un record de 4 000 milliards de dollars, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Au troisième trimestre, 81 % de toutes les sociétés énergétiques du S&P 500 ont déclaré des bénéfices supérieurs aux estimations, les plus élevés de tous les secteurs, selon les données de Factset. Le secteur de l’énergie a enregistré la plus forte croissance des bénéfices d’une année à l’autre des 11 secteurs, à 137,3 %.

Les perdants: C’était l’année où il n’y avait plus de repas gratuits dans la Silicon Valley.

La Big Tech a atteint de nouveaux sommets au cours de la dernière décennie alors que les entreprises bénéficiaient d’un environnement de taux d’intérêt bas et d’inflation faible. Ce n’est plus le cas, les cours des actions de la technologie et des communications le reflètent clairement.

La société de solutions de technologie énergétique Generac Holdings (GNRC) est l’action la moins performante du S&P 500 jusqu’à présent cette année, en baisse d’environ 74 %. Arrive en deuxième position la société d’applications de rencontres Match Group (MTCH), qui est en baisse de 70 %. La Tesla (TSLA) d’Elon Musk est également en baisse d’environ 70 %, faisant de la société de technologie automobile la troisième moins performante cette année. Meta, la société mère de Facebook, fait également une apparition dans les dix dernières actions, en baisse de 65 %.

C’est un énorme bouleversement, au début de cette année, Tesla était la cinquième entreprise la plus précieuse du S&P 500 et Meta était sixième.

La grande technologie a connu une année cauchemardesque en 2022 – perdant collectivement près de 4 billions de dollars de valeur marchande en 2022. C’est beaucoup si l’on considère que les 10 actions les moins performantes du S&P 500 ont anéanti une valeur marchande d’environ 1,6 billion de dollars.

Même Apple, généralement considérée comme plus résistante que les autres entreprises technologiques, est en baisse de 31 %, soit plus que l’ensemble du marché en 2022.

Wall Street espère un rebond technologique l’année prochaine, mais avec d’autres hausses de taux d’intérêt en cours et une éventuelle récession, les investisseurs pourraient attendre.

Sam Bankman-Fried a acheté une participation de près de 7,6 % dans Robinhood (HOOD) plus tôt cette année, financée par un demi-milliard de dollars emprunté à son fonds spéculatif. Le même qui, selon les procureurs, détournait illégalement les fonds des clients de sa plateforme affiliée, FTX.

Dans un affidavit publié mardi, Bankman-Fried a déclaré que lui et le cofondateur de FTX, Gary Wang, avaient emprunté plus de 546 millions de dollars au fonds spéculatif Alameda Research. Il a ensuite utilisé l’argent pour acheter une part importante de Robinhood, rapporte ma collègue Allison Morrow.

Pourquoi est-ce important: La participation de Bankman-Fried dans Robinhood est désormais au centre d’une bataille juridique multinationale distincte sur les actifs associés à l’empire cryptographique en faillite de FTX.

Quatre entités distinctes ont revendiqué les quelque 56 millions d’actions, d’une valeur d’environ 450 millions de dollars. SBF veut vraiment conserver ces actions lui-même – il s’appuie sur elles comme source de paiement pour les frais juridiques, selon FTX.

Il n’est pas clair d’après les dossiers du tribunal si les 546 millions de dollars utilisés pour acheter la participation comprenaient des fonds qui, selon les procureurs, ont été volés dans les dépôts des clients dans FTX.

Pendant ce temps, le récent hiver crypto a été une mauvaise nouvelle pour Robinhood. L’entreprise a licencié 23 % de son personnel en août après avoir supprimé 9 % de ses effectifs en avril. Le stock de courtage en ligne est en baisse de près de 60% depuis le début de l’année.

Southwest (LUV) est au milieu d’un effondrement des services – annulant des milliers de vols pendant les jours de voyage les plus chargés de l’année et laissant une traînée d’investisseurs en colère, de représentants du gouvernement, d’employés et de dizaines de milliers de clients bloqués dans son sillage.

Les actions de la société ont chuté d’environ 5% mercredi après une baisse de 6% mardi – sa plus forte chute en cinq mois. L’avion de ligne est actuellement en baisse d’environ 27% cette année alors que les investisseurs craignent le pire pour le sort de l’entreprise qui ne semble tout simplement pas capable de se ressaisir.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? ​​Les experts, les employés et même le PDG admettent que le gâchis de Southwest a duré des décennies, rapporte ma collègue Alicia Wallace.

“Nous avons ces problèmes depuis 20 mois”, a déclaré cette semaine à CNN le capitaine Casey Murray, président de la Southwest Airlines Pilots Association. “Nous avons vu ce genre d’effondrements se produire beaucoup plus régulièrement et cela a vraiment à voir avec des processus obsolètes et une informatique obsolète.”

Murray a noté que l’ancien système de planification de Southwest n’a pas beaucoup changé depuis les années 1990. Le directeur de l’exploitation, Andrew Watterson, a déclaré aux employés cette semaine que le système de planification obsolète était le principal responsable de la panne.

Le modèle « point à point » de Southwest n’a pas non plus aidé. L’approche opérationnelle implique des avions effectuant des trajets consécutifs, ramassant des équipages à ces endroits et s’appuyant sur des délais d’exécution courts.

“Lorsqu’ils ont des annulations dans un domaine, cela se répercute vraiment, car ils n’ont pas nécessairement leurs équipages et leurs pilotes aux bons postes”, a déclaré Jeff Windau, analyste principal de la recherche sur les actions pour Edward Jones. “Ils se contentent de s’étendre de ville en ville, et lorsque cela est perturbé, il est très difficile de faire en sorte que les opérations se déroulent à nouveau sans heurts.”

Southwest a reconnu bon nombre des préoccupations soulevées par Murray et d’autres.

“Une partie de ce dont nous souffrons est un manque d’outils”, a déclaré le PDG de Southwest, Bob Jordan, aux employés dans une note obtenue par CNN. “Nous avons beaucoup parlé de la modernisation de l’opération et de la nécessité de le faire.”

Et après: Le ministère des Transports a déclaré qu’il enquêtait sur la série d’annulations et de retards du service client de Southwest. Le président Joe Biden a déclaré son administration “travaille pour s’assurer que les compagnies aériennes sont tenues responsables”.

Les sens démocrates Ed Markey du Massachusetts et Richard Blumenthal du Connecticut ont publié mardi une nouvelle lettre appelant Southwest à payer pour ce qu’ils disent être des annulations de vacances évitables.

“Southwest prévoit d’émettre un dividende de 428 millions de dollars l’année prochaine – la société peut se permettre de faire le bien des consommateurs auxquels elle a nui”, ont-ils écrit. “Southwest devrait se concentrer d’abord sur ses clients bloqués dans les aéroports et bloqués en attente interminable.”

D’autres compagnies aériennes, quant à elles, font de leur mieux pour prendre le relais. United et American Airlines (AAL) ont déclaré qu’ils imposeraient des plafonds de prix sur les voyages à destination et en provenance de certaines villes conçues pour aider les clients de la compagnie aérienne en fusion à rentrer chez eux sans se ruiner.