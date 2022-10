Actions avant commercialisation : la Fed tue le marché immobilier

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



New York

CNN Affaires

L’économie américaine a progressé à un taux annuel ajusté de 2,6 % au troisième trimestre, rebondissant après deux trimestres négatifs et dépassant les attentes des analystes.

Cette économie ultra-résiliente fait face aux tentatives agressives de la Réserve fédérale pour étouffer l’inflation en ralentissant la croissance par des taux d’intérêt agressifs. Mais un rapide coup d’œil sous le capot du chiffre du PIB de jeudi révèle une autre histoire : le marché du logement est sentiment le fardeau de la politique de la banque centrale et croule sous le poids supplémentaire.

Que ce passe-t-il: Les taux hypothécaires ont de nouveau augmenté cette semaine, dépassant 7% pour la première fois depuis 2002. Ces taux plus élevés, alimentés par la campagne sans précédent de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pour maîtriser la flambée de l’inflation, commencent à étouffer le marché du logement. Les ventes de maisons neuves ont chuté de 10,9 % en septembre par rapport à août et de 17,6 % par rapport à il y a un an, selon les données publiées mercredi.

La répartition de la croissance économique du troisième trimestre par secteur met en évidence les énormes pressions subies par le logement. L’investissement résidentiel, qui représente à la fois la construction de maisons et les ventes de maisons, s’est contracté à un taux annuel de 26,4 % entre juin et septembre, soustrayant davantage au PIB qu’il ne l’a fait depuis 2007.

“Cela nous indique que nous assistons à un recul significatif à la fois de l’achat de maisons et de la construction de maisons”, a déclaré l’économiste en chef d’EY Parthenon, Gregory Daco. “La flambée des taux hypothécaires et les prix extrêmement élevés des logements ont entraîné un recul massif de l’achat d’une première maison et ont poussé les investisseurs sur le côté. L’activité immobilière et toutes les activités qui entourent l’achat d’une maison sont limitées par les conditions financières.

L’investissement résidentiel ne représente que 4% de l’économie américaine, mais sa forte contraction a eu un effet démesuré ce trimestre, entraînant une baisse de la croissance totale de 1,37 point de pourcentage, a déclaré Daco. Il s’attend à ce que cette tendance se poursuive au prochain trimestre et en 2023. “L’une des caractéristiques de ce cycle est que nous avons vu des catégories qui ont généralement un effet limité sur le PIB avoir des impacts importants en raison de fluctuations massives”, a-t-il déclaré.

Spirale descendante: Les économistes adorent dire que le logement EST le cycle économique. La santé du secteur du logement est étroitement liée au coût d’emprunt et il est donc logique que la politique de la Fed pèse sur les prix et les ventes des maisons plus tôt que les autres secteurs. Mais le logement est un indicateur pour le reste de l’économie, et ces contractions pèseront inévitablement sur la croissance américaine au sens large.

Attendez-vous à voir cet impact sur le PIB du quatrième trimestre, a déclaré Jim Baird, directeur informatique de Plante Moran Financial Investors. L’accession à la propriété est la plus grande source de richesse parmi les familles américaines, et donc une contraction signifie une véritable perte de richesse à travers le pays. « Les ménages cessent de dépenser aussi librement. Ils l’enroulent. Cela a un effet sur le reste de l’économie », a déclaré Baird.

La grande image: Le président Joe Biden a applaudi le rapport économique, qui est venu moins de deux semaines avant une élection de mi-mandat controversée pour les démocrates.

“Depuis des mois, les pessimistes soutiennent que l’économie américaine est en récession et que les républicains du Congrès s’attendent à un ralentissement”, a-t-il déclaré dans un communiqué jeudi matin. “Mais aujourd’hui, nous avons de nouvelles preuves que notre reprise économique continue d’aller de l’avant.”

Mais dans l’ensemble, le rapport n’est pas aussi rose que le semble le titre. C’est parce que les chiffres globaux ont été poussés à la hausse par les chiffres volatils du commerce international : les exportations nettes étaient fortes, mais c’est parce que les États-Unis importent moins de biens à mesure que la demande se tarit. En réalité, la consommation américaine commence à reculer : les dépenses des ménages ont augmenté de 1,4 % au troisième trimestre contre 3,0 % un an plus tôt.

La Banque centrale européenne a annoncé jeudi une autre hausse massive des taux d’intérêt, augmentant les taux au rythme le plus rapide de l’histoire de l’euro pour tenter de lutter contre une inflation agressive.

Les décideurs politiques ont également présenté une perspective sombre lors de leur réunion : ils ont promis de nouvelles hausses à venir et prévoient un ralentissement économique prolongé, rapporte ma collègue Hanna Ziady.

Cette décision portera le taux de référence des 19 pays utilisant l’euro à 1,5 %.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a atteint un record de 9,9 % en septembre, contre 9,1 % en août.

La hausse “inattendue et extraordinaire” de l’inflation a surpris les décideurs politiques, a déclaré jeudi à la presse la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Elle a dit que les augmentations des prix de détail de l’énergie pourraient pousser l’inflation encore plus haut à moyen terme.

Parallèlement à la hausse des prix, le bloc est aux prises avec une aggravation du ralentissement économique.

Lagarde a reconnu que les risques pesant sur les perspectives de croissance économique sont « clairement » à la baisse. “L’activité économique a probablement ralenti de manière significative au troisième trimestre de l’année et nous nous attendons à un nouvel affaiblissement dans le reste de cette année et au début de l’année prochaine”, a-t-elle ajouté.

Big Tech n’arrive pas à faire une pause.

L’action Amazon a chuté de 13% dans les échanges avant commercialisation jeudi après que la société a publié des bénéfices plus faibles que prévu pour le troisième trimestre et a revu à la baisse ses perspectives de ventes futures dans son rapport trimestriel.

La société a averti que les revenus du quatrième trimestre devraient se situer entre 140 et 148 milliards de dollars, en deçà des estimations précédentes des analystes de 155 milliards de dollars.

Même Apple n’était pas à l’abri de la malédiction de Big Tech. La société a dépassé les attentes de Wall Street jeudi après-midi, mais n’a pas répondu aux attentes concernant les ventes de produits de base, notamment les activités et les services liés à l’iPhone. Les actions ont augmenté de 1% dans les échanges avant commercialisation.

Amazon et Apple concluent une sombre semaine de revenus pour certaines des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis. Alphabet (GOOG) et la société mère de Facebook Meta Platforms (META) n’ont pas atteint les attentes en matière de bénéfices au dernier trimestre, citant un ralentissement du marché de la publicité numérique. Microsoft a également publié des prévisions ternes et signalé des revenus décevants de son service cloud.