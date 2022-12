Actions avant commercialisation : la dernière fois que les États-Unis ont été confrontés à une lutte contre la dette aussi grave, ils ont perdu leur note AAA

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



Les démocrates et les républicains au Congrès se préparent à une nouvelle confrontation politique sur l’augmentation de la limite d’emprunt de 31,4 billions de dollars du pays.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau; Le Congrès a relevé le plafond de la dette près de 100 fois depuis qu’il a initialement fixé une limite pour réduire les emprunts publics il y a plus d’un siècle. Mais cette fois-ci, cela semble différent – ​​les craintes se font jour que la lutte pour relever le plafond de la dette en 2023 pourrait être une lutte bestiale qui ébranle les marchés financiers et menace une économie au bord de la récession avec la possibilité d’un défaut catastrophique, rapporte mon collègue Matt Egan .

Que ce passe-t-il: La dette fédérale est susceptible d’atteindre sa limite statutaire dans les prochaines semaines – c’est le maximum que le gouvernement fédéral est légalement autorisé à emprunter sans un vote du Congrès pour relever le plafond.

Dans une note publiée lundi, les analystes de Goldman Sachs ont averti que la bataille à venir sur la limite de la dette à Washington pourrait susciter le plus d’incertitudes depuis les débats perturbateurs de 2011 qui ont coûté à l’Amérique sa note de crédit AAA parfaite et provoqué le chaos à Wall Street.

Dans le passé, le Congrès a toujours finalement relevé le plafond de la dette pour éviter un défaut sur la dette américaine qui, selon les économistes, serait un « Armageddon financier ». Goldman Sachs note qu’il y a eu “plus de fausses alertes au cours de la dernière décennie que d’appels vraiment proches”.

Mais cette année pourrait apporter une confrontation potentiellement catastrophique.

“Pour relever le plafond de la dette l’année prochaine, un soutien bipartisan sera nécessaire mais difficile à obtenir”, ont écrit les économistes de Goldman Sachs dans le rapport. Les républicains, qui doivent prendre le contrôle de la Chambre des représentants en janvier, ont déclaré vouloir associer le relèvement du plafond de la dette à des réductions de dépenses. Certains commentaires récents de législateurs républicains se sont concentrés sur les coupes dans l’assurance-maladie et la sécurité sociale, auxquelles le président Joe Biden et d’autres démocrates se sont engagés à s’opposer.

Les analystes de Goldman Sachs ont écrit que l’environnement politique a “des échos de 1995 et 2011” – deux affrontements très tendus sur la limite de la dette qui ont nui à Main Street et Wall Street.

Douleur à venir : “Il semble probable que l’incertitude sur la limite de la dette en 2023 pourrait entraîner une volatilité substantielle sur les marchés financiers”, ont écrit les analystes de Goldman. La confrontation de 2011 a conduit à la semaine la plus volatile pour les marchés depuis la crise financière mondiale de 2008.

Main Street serait également touchée. Afin de continuer à payer des intérêts sur les bons du Trésor et d’éviter de faire défaut sur sa dette, le gouvernement fédéral devrait déplacer son argent et éviter de payer d’autres obligations, comme les chèques de paie des employés fédéraux, les paiements aux anciens combattants et peut-être même les paiements de sécurité sociale.

“Le fait de ne pas effectuer les paiements dans les délais affecterait probablement durement la confiance des consommateurs”, a écrit Goldman Sachs.

Et après: La bonne nouvelle est qu’il reste encore beaucoup de temps pour éviter les défauts de paiement. Alors que la limite d’emprunt sera atteinte dans les prochaines semaines, il reste encore de la place pour lancer la boîte sur la route. Le département du Trésor devrait pouvoir emprunter comme d’habitude jusqu’à fin février ou début mars, a déclaré Goldman. Le gouvernement est également assis sur un stock de 500 milliards de dollars qui pourrait financer le déficit jusqu’en août.

Après cela, les fonds pourraient rapidement s’épuiser.

En Chine, Zhengzhou abrite la «ville de l’iPhone», un campus tentaculaire appartenant au sous-traitant taïwanais Foxconn qui abrite normalement environ 200 000 travailleurs produisant des produits pour Apple, y compris l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, rapporte ma collègue Juliana Liu.

Mais le campus a récemment subi un certain nombre de ruptures d’approvisionnement liées aux fermetures de Covid-19 et aux protestations des travailleurs qui coûtaient à Apple environ 1 milliard de dollars par semaine en ventes d’iPhone perdues, selon Daniel Ives, directeur général de la recherche sur les actions chez Wedbush Securities.

Alors que Zhengzhou a déclaré la semaine dernière qu’il levait les blocages de Covid, les analystes ont déclaré que les problèmes de production de Foxconn accéléreraient encore le rythme de la diversification de la chaîne d’approvisionnement de la Chine vers des pays comme l’Inde et le Vietnam. Les dirigeants ne se sentent pas à l’aise d’avoir autant d’affaires liées en Chine après les récents bouleversements, et la société demande activement aux fournisseurs de planifier plus activement l’assemblage de produits Apple ailleurs en Asie, selon un rapport du Wall Street Journal.

Cette décision est un énorme changement pour Apple, qui travaille en étroite collaboration avec la Chine depuis des années, mais cela réduira en fin de compte les risques potentiellement coûteux d’une dépendance excessive vis-à-vis d’un pays.

Le Royaume-Uni est confronté à une « décennie perdue » de croissance si des mesures ne sont pas prises pour remédier à la chute des investissements des entreprises et à la pénurie de main-d’œuvre, rapporte ma collègue Hanna Ziady.

Dans une sombre prévision économique publiée lundi, la Confédération de l’industrie britannique (CBI) a déclaré que les trois quarts des entreprises ont du mal à trouver les compétences et les travailleurs dont elles ont besoin. Il a appelé à des changements dans la politique gouvernementale, y compris un système d’immigration plus flexible et des allégements fiscaux pour stimuler les investissements.

“La Grande-Bretagne est en stagflation – avec une inflation en flèche, une croissance négative, une baisse de la productivité et des investissements des entreprises. Les entreprises voient des opportunités de croissance potentielles, mais le manque de “raisons de croire” face aux vents contraires les pousse à suspendre leurs investissements en 2023″, a déclaré le directeur général de la CBI, Tony Danker, dans un communiqué.

« Nous assisterons à une décennie de croissance perdue si rien n’est fait. Le PIB est un simple multiplicateur de deux facteurs : les personnes et leur productivité. Mais nous n’avons pas les gens dont nous avons besoin, ni la productivité », a ajouté Danker.

Le Royaume-Uni est la seule économie du G7 qui ne s’est toujours pas complètement remise de la pandémie. La flambée des prix de l’énergie et des aliments a poussé l’inflation à son plus haut niveau en 41 ans en octobre. Les grèves généralisées sont devenues la norme ces derniers mois, les travailleurs ressentant l’aggravation de la crise du coût de la vie.