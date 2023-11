ACTIONS AMÉRICAINES-Wall St revient en force, aidé par la technologie, apaisant les rendements du Trésor

(Pour un blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d’actualités.)

Tous les secteurs du S&P 500 en hausse

Les investisseurs attendent l’IPC la semaine prochaine

Illumina chute suite à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels

Indices en hausse : Dow 0,91%, S&P 1,33%, Nasdaq 1,83%

Par Lewis Krauskopf, Amruta Khandekar et Shristi Achar A

10 novembre (Reuters) – Les principaux indices de Wall Street se sont redressés vendredi, stimulés par les valeurs technologiques et de croissance alors que les rendements du Trésor se sont calmés, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience les rapports importants de la semaine prochaine sur l’inflation et d’autres données économiques.

Les actions ont rebondi après de fortes baisses lors de la séance précédente, suite aux commentaires bellicistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur les taux d’intérêt. La baisse de jeudi a mis fin aux plus longues séquences de victoires en deux ans pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite.

Les investisseurs se sont concentrés sur les rendements de référence du Trésor, qui ont quelque peu baissé par rapport à leurs plus hauts de 16 ans, et sur l’orientation de la politique monétaire alors qu’ils évaluent si la Fed pourrait avoir fini d’augmenter les taux pour contrôler l’inflation et quand la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux.

La semaine prochaine, le rapport sur l’indice des prix à la consommation sera essentiel, ainsi que les données sur les prix à la production et les ventes au détail, qui façonneront davantage les projections de taux d’intérêt.

“En général, les investisseurs s’attendent à ce que les prochaines données sur l’inflation soient positives pour le marché et je pense qu’ils veulent les anticiper un peu”, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon. , New Jersey.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 309,19 points, ou 0,91%, à 34 201,13, le S&P 500 a gagné 57,82 points, ou 1,33%, à 4 405,07 et le Nasdaq Composite a gagné 247,30 points, ou 1,83%, à 13 768,75.

Le S&P 500 a atteint son plus haut niveau depuis le 20 septembre.

Les 11 secteurs du S&P 500 étaient en territoire positif, la technologie étant en tête, en hausse de 2,2 %. Les actions Megacap qui ont mené le marché à la hausse cette année étaient également en hausse vendredi, avec Nvidia en hausse de 2,6 % et Microsoft en hausse de 2,2 %.

“Les gens s’intéressent aux technologies à mégacapitalisation et se disent que dans un environnement de taux d’intérêt plus élevés et de ralentissement de l’économie, ces entreprises restent le meilleur endroit où être et sont prêtes à payer un supplément pour elles”, a déclaré Meckler.

Contribuant à soutenir les actions, le rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans a peu changé à 4,63% après un bond jeudi, également motivé par une adjudication d’obligations à 30 ans plus faible que prévu.

Les données publiées vendredi ont montré que la confiance des consommateurs américains a chuté pour un quatrième mois consécutif en novembre et que les attentes des ménages en matière d’inflation ont de nouveau augmenté.

Dans l’actualité de l’entreprise, les actions d’Illumina ont chuté de 11 % alors que la société de tests génétiques a réduit ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année pour le deuxième trimestre consécutif.

Les émissions en progression ont dépassé en nombre les émissions en déclin dans un ratio de 2,5 pour 1 à la Bourse de New York. Le NYSE a enregistré 47 nouveaux plus hauts et 135 nouveaux plus bas.

Sur le Nasdaq, les émissions en progression ont dépassé celles en baisse dans un rapport de 1,5 pour 1, tandis que le Nasdaq a enregistré 49 nouveaux plus hauts et 318 nouveaux plus bas. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Amruta Khandekar et Shristi Achar A à Bengaulru ; édité par Maju Samuel et David Gregorio)