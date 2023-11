Actions à surveiller : ESAF SFB, ICICI Bank, Zee Entertainment, Apollo Hosp, JSPL

Voici les principales actions qui pourraient être au centre des échanges d’aujourd’hui :

ESAF Petite banque de financement: ESAF SFB a finalisé sa cotation en bourse pour le 10 novembre, au prix de ₹60 par action. L’attribution des actions a eu lieu le 9 novembre. Les observateurs du marché notent que les actions d’ESAG Small Finance Bank se négocient actuellement avec une prime de ₹21 sur le marché gris. L’émission publique de la banque a été ouverte à la souscription du 3 novembre au 7 novembre 2023.

Banque ICICI/ICICI Securities: ICICI Bank, le deuxième prêteur du secteur privé du pays, a obtenu l’approbation de la Reserve Bank of India pour transformer ICICI Securities en une filiale en propriété exclusive, sous certaines conditions. La banque envisage de radier la cote des actions d’ICICI Securities dans le cadre d’un plan d’arrangement. En juin, le prêteur privé a approuvé la proposition de radier ICICI Securities et de fonctionner comme une filiale en propriété exclusive après la radiation.

Divertissement Zee: Les discussions sur la méga-fusion entre Zee Entertainment Enterprises Ltd et Sony Pictures Networks India (SPNI) sont au point mort en raison de la demande de dernière minute de ce dernier que son exécutif dirige l’entité fusionnée à la place de Punit Goenka comme convenu précédemment. Selon deux sources proches du dossier, l’absence d’un accord avant la date limite du 21 décembre pourrait faire dérailler la fusion, la plus importante dans l’industrie du divertissement en Inde.

Hôpitaux Apollon: Apollo Hospitals Enterprise a annoncé une hausse de 14 % sur un an de son bénéfice net à 2,33 milliards de roupies ( ₹233 crore) au cours du trimestre de septembre de l’exercice en cours. Le bénéfice du trimestre de septembre a été tiré par l’augmentation du nombre de patients dus à des infections de grippe saisonnière. L’entreprise a également présenté des plans pour étendre ses opérations. Son bénéfice net attribuable a augmenté à 2,33 milliards de roupies au cours du trimestre sous revue, contre 2,04 milliards de roupies il y a un an.

Entreprises Religare: La famille Burman a allégué que Rashmi Saluja, président exécutif de Religare Enterprises Ltd, avait violé les lois sur les délits d’initiés en vendant des actions de la société de services financiers immédiatement avant l’annonce de leur offre ouverte le 25 septembre. Un porte-parole de Religare a rejeté cette allégation, affirmant que la vente était planifiée à l’avance. Dans une lettre adressée au Sebi le 7 novembre, quatre sociétés d’investissement de la famille birmane ont signalé les transactions de Saluja les 21 et 22 septembre.

Ashok Leyland: Ashok Leyland Ltd, le deuxième plus grand fabricant de véhicules utilitaires en Inde, a annoncé jeudi un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux attentes, la hausse des coûts compensant la forte demande pour ses camions et ses bus. Le bénéfice autonome pour le trimestre clos en septembre a plus que doublé pour atteindre 5,61 milliards de roupies (67,36 millions de dollars), mais est resté en deçà des attentes des analystes de 6,28 milliards de roupies, selon les données LSEG.

Jindal Acier et puissance: Les mines Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) promues par Naveen Jindal à Odisha, qui devraient démarrer au début de l’année prochaine, les rendront autonomes en matière de charbon thermique et entraîneront une amélioration de 5 à 6 % de leur exploitation. marges, a déclaré un haut dirigeant à Mint. L’Ebitda ajusté de la société pour le semestre clos en septembre 2023 s’élève à ₹4 917 crores, soit une baisse de 3,76 % sur un an. La société a sécurisé trois nouvelles mines de charbon non cokéfiable au cours du dernier exercice.

REC/RailTel: Dans le but de renforcer l’infrastructure ferroviaire de communication et de technologie de l’information de l’Inde, la société d’État REC Ltd. a accepté de fournir ₹30 000 crores de financement à RailTel Corp. L’accord, formalisé par un protocole d’accord signé jeudi, soutiendra divers projets au cours des cinq prochaines années, notamment les télécommunications, les services informatiques et les systèmes de signalisation ferroviaire, ainsi que le système de prévention des collisions ferroviaires KAVACH.

Entreprises Adani: Adani Enterprises Ltd dépensera environ 1,5 milliard de dollars pour sa toute nouvelle activité de centres de données au cours des trois prochaines années, alors que le conglomérat indien se concentre de nouveau sur la croissance après qu’une attaque de vendeur à découvert l’ait envoyé dans des mois de contrôle des dégâts. La dépense d’investissement annuelle sur l’activité des centres de données, appelée AdaniConnex Pvt. – une coentreprise avec le fournisseur mondial de centres de données EdgeConnex Inc. – devrait coûter environ 500 millions de dollars cette année ainsi que les deux prochaines années.

SJVN: La société publique SJVN Ltd a annoncé jeudi une légère baisse de son bénéfice net consolidé à ₹439,64 millions. Son bénéfice net consolidé s’élève à ₹445,44 crores au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, selon un dossier réglementaire. Les dépenses totales du trimestre ont augmenté à ₹398,22 crores de ₹387,75 crore au cours de la période de l’année dernière. Le revenu total a également augmenté pour atteindre ₹951,62 crore au cours du trimestre de septembre ₹916,25 crores il y a un an.

