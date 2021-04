Pour les investisseurs qui craignent de plus en plus que le président Joe Biden n’agisse pour augmenter les prélèvements sur les gains d’investissement, Jim Cramer de CNBC a proposé mardi une stratégie pour éviter les impôts potentiellement plus élevés destinés aux riches.

« Si vous vous inquiétez du projet de Biden d’augmenter les impôts sur les gains en capital mais pas sur les revenus de dividendes, ce n’est pas une raison pour tout vendre », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « C’est une raison d’acheter des actions à dividendes. »

Biden pourrait présenter le changement, qui mettrait fin au statut fiscalement avantageux des gains en capital pour les millionnaires, dès cette semaine. Comme indiqué, la proposition comprend une augmentation de la taxe de 20% à 39,6%. Le taux pourrait atteindre 43,4% pour les contribuables les plus riches.

« Si le taux des gains en capital monte à 39,6% et le taux de dividende reste le même à 20%, cela rend instantanément les actions à dividendes beaucoup plus attrayantes », a déclaré Cramer.

« Le plan de Biden créerait un monde où chaque dollar de revenu de dividendes vaut 1,32 dollar de gains en capital », a-t-il ajouté. « Tant que de nombreux investisseurs riches s’inquiètent de cette hausse des impôts, il faut s’attendre à ce que les investisseurs qui souhaitent payer moins d’impôts commencent à échanger contre des actions à dividendes. »

Cramer a approuvé les 10 actions à haut rendement suivantes avec les «meilleures histoires»: