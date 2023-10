Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan (TSM), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a dépassé jeudi les estimations des analystes pour le troisième trimestre. L’action TSM a augmenté à la nouvelle.







La société, mieux connue sous le nom de TSMC, a gagné 1,29 $ par action américaine sur un chiffre d’affaires de 17,28 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à un bénéfice de 1,16 $ par action sur un chiffre d’affaires de 16,97 milliards de dollars. Cependant, les bénéfices de TSMC ont chuté de 24 % sur un an, tandis que les ventes ont chuté de 10 %.

Les résultats de TSMC marquent son troisième trimestre consécutif de baisse des ventes et des bénéfices alors que ses clients font face à un ralentissement de la demande de puces. Les clients de TSMC incluent Pomme (AAPL), DMLA (DMLA), Nvidia (NVDA), Qualcomm (QCOM) et plus.

Pour le trimestre en cours, TSMC prévoit un chiffre d’affaires compris entre 18,8 et 19,6 milliards de dollars. Le point médian de 19,2 milliards de dollars est supérieur à l’objectif de Wall Street de 18,54 milliards de dollars. Au quatrième trimestre de l’année dernière, TSMC a généré un chiffre d’affaires de 20,54 milliards de dollars.

L’action TSM augmente après le rapport

En Bourse aujourd’hui, l’action TSM a grimpé de 3,7% pour clôturer à 92,91.

« Notre activité du troisième trimestre a été soutenue par la forte montée en puissance de notre technologie de pointe de 3 nanomètres et par une demande plus élevée pour les technologies de 5 nanomètres, partiellement compensées par l’ajustement continu des stocks des clients », a déclaré le directeur financier Wendell Huang dans un communiqué. communiqué de presse. Les largeurs de circuit sur les puces sont mesurées en nanomètres, soit un milliardième de mètre.

Il a ajouté : « À l’approche du quatrième trimestre 2023, nous prévoyons que notre activité sera soutenue par la forte progression continue de notre technologie à 3 nanomètres, partiellement compensée par l’ajustement continu des stocks des clients. »

TSMC proche de la prochaine reprise cyclique

L’analyste de Needham, Charles Shi, a réitéré sa note d’achat sur l’action TSM avec un objectif de cours de 115.

« Les bons résultats de TSMC suggèrent que l’industrie est proche d’un plancher et sur le point d’entrer dans la prochaine reprise cyclique », a déclaré Shi dans une note client.

La direction de TSMC a déclaré que la société constatait des signes de stabilisation de la demande de puces pour PC et smartphones.

« TSMC a réalisé ce que nous pensons être son premier rythme net de ce cycle baissier, sans aucune révision à la baisse de ses perspectives », a déclaré Shi.

L’analyste de Wedbush Securities, Matt Bryson, a maintenu sa note de surperformance sur l’action TSM. Il a également relevé son objectif de cours sur les actions négociées à Taiwan de TSMC.

« La force des ventes de TSMC a été tirée par les améliorations des marchés finaux des combinés (Apple) et de l’IoT (Internet des objets), ainsi que par une solide contribution continue du HPC (calcul haute performance) », a déclaré Bryson dans une note client. La demande de puces IA est forte, mais les puces automobiles sont dans une période d’ajustement des stocks, a-t-il déclaré.

Taiwan Semiconductor se classe au 8e rang sur 32 titres du groupe industriel de fabrication de semi-conducteurs d’IBD, selon Vérification des stocks de MII. L’action TSM a une note composite IBD de 77 sur 99.

La notation composite d’IBD est un mélange de mesures fondamentales et techniques clés pour aider les investisseurs à évaluer les atouts d’une action. Les meilleures actions de croissance ont une note composite de 90 ou mieux.

Suivez Patrick Seitz sur X, anciennement Twitter, à @IBD_PSeitz pour plus d’articles sur les stocks de technologies grand public, de logiciels et de semi-conducteurs.

