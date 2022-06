Action Tencent: Prosus de Naspers prévoit de vendre plus d’actions

Prosus, une spin-off de la société sud-africaine d’investissement dans les médias et Internet Naspers, a annoncé lundi qu’elle réduirait son énorme participation dans Tencent pour financer un programme de rachat d’actions.

Tencent ( TME ) les actions ont chuté de plus de 4% mardi à Hong Kong après l’actualité. En Lundi, Prosus ( ENNUYEUX ) et Nasper ( NAPRF ) ‘ les actions ont grimpé de 16% et 23% à Amsterdam et Johannesburg, respectivement.

Prosus, basé à Amsterdam, est le principal actionnaire de Tencent avec une participation de 28,8% d’une valeur d’environ 128 milliards de dollars.

Ce n’est pas la première fois que Prosus vend des actions de Tencent ces dernières années. En avril dernier, Prosus a vendu une participation de 2 % dans Tencent pour 14,7 milliards de dollars, la plus grosse transaction en bloc jamais réalisée à l’époque. (Les transactions en bloc sont généralement organisées directement entre les grands investisseurs institutionnels plutôt que sur les bourses publiques.)