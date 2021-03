There are many authentic and dishonest recovery companies around the web. Action refund is certainly one of the companies that pops up the most. I suppose you’re probably asking yourselves “Is that a recovery company that I can trust?” I strongly believe that this review will answer this question and more…

Action Refund Review : tout ce que vous devriez savoir

Il existe de nombreuses sociétés de recouvrement authentiques et déloyales sur le web. Action refund est certainement l’une des sociétés qui apparaît le plus souvent. Je suppose que vous vous demandez probablement : « Est-ce une société de recouvrement à laquelle je peux faire confiance ? » Je crois fermement que cette analyse répondra à cette question et à bien d’autres encore…

Okay… Where’s the Catch?

Action Refund is an Israeli based recovery company that assists online financial fraud victims to retrieve their stolen funds back. After a few careful examinations online, and as well as speaking with a few of the company’s past clients, Our Action Refund reviews can indicate that first of all – This company has a highly professional service team. Secondly, reliable specialists, who pride themselves on transparency.

Any individual that found himself in the grasp of online scammers, is strongly advised to hire their fund recovery services.

Action Refunds methods are precise, legal, and most importantly – highly efficient.

Bien… Où est le piège ?

Action Refund est une société de recouvrement basée en Israël qui aide les victimes de fraude financière en ligne à récupérer leurs fonds volés. Après quelques examens minutieux en ligne, et en plus de discuter avec quelques-uns des anciens clients de la société, les examens de notre Action Refund peuvent indiquer que tout d’abord – Cette société a une équipe de service très professionnelle. Deuxièmement, des spécialistes fiables, qui se distinguent par leur transparence.

Toute personne qui s’est trouvée aux prises avec des escrocs en ligne, est fortement conseillée de faire appel à leurs services de recouvrement de fonds.

Les méthodes d’Action Refunds sont précises, légales et surtout – très efficaces.

Transparency – 5/5

After a frustrating situation that a trader gets scammed online, It is truly difficult to regain trust in other personals nor companies online. And as we mentioned in the paragraph above, Our Action Refund review has found their claims to be 100% accurate. Transparency is the main selling point promoted by this company.

Every step along the process is fully visible, while many online reviews are attesting to this fact. An experienced service team with very responsive agents that do not leave out any essential details behind. No doubt that Action Refund is committed to the highest standards of transparency.

Transparence – 5/5

Après une situation de frustration où un commerçant se fait avoir en ligne, il est vraiment difficile de regagner la confiance d’autres personnes ou entreprises en ligne. Et comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe ci-dessus, l’examen de notre Action Refund a révélé que leurs affirmations étaient précises à 100 %. La transparence est le principal argument de vente promu par cette société.

Chaque étape du processus est pleinement visible, comme en témoignent de nombreux rapports en ligne. Une équipe de service expérimentée avec des agents très réactifs qui ne laissent aucun détail essentiel de côté. Il ne fait aucun doute qu’Action Refund s’engage à respecter les normes de transparence les plus strictes.

Reputation – 5/5

The company has undergone rigorous external inspections from financial institutions that shown Action Refund is meeting the highest measures of manner. They can support people in many jurisdictions, and they’re fully GDPR compliant. During this Action Refund Review, we found this company to be a cut above its competitors, many of them are fraudulent.

The company has demonstrated its integrity by increasing service contracts from three months to six months during the COVID-19 crisis, providing their clients with a sense of security and understanding.

Réputation – 5/5

La société a été soumise à des inspections externes rigoureuses de la part des institutions financières qui ont montré qu’Action Refund respecte les mesures les plus rigoureuses. Elle peut soutenir des personnes dans de nombreuses juridictions, et elle est entièrement conforme au GDPR. Au cours de cette évaluation d’Action Refund, nous avons constaté que cette société se distinguait de ses concurrents, dont beaucoup sont frauduleux.

La société a démontré son intégrité en faisant passer les contrats de service de trois à six mois pendant la crise COVID-19, ce qui a donné à ses clients un sentiment de sécurité et de compréhension.

Credentials – 5/5

Action Refund has a powerful and capable team with credentials over many various fields. The team’s backgrounds range consists of former banking experts, cyber-security personals, accounting managers, and IDF cyber-security. We found their entire team to be consummately trained from the very first call. A group of adept agents’ years of combined experience enables them to handle even the most sophisticated forms of fraud rapidly.

No doubt that Action refund representatives are industry leaders.

Références – 5/5

Action Refund dispose d’une équipe performante et compétente qui possède des références dans de nombreux domaines. L’équipe est composée d’anciens experts bancaires, de spécialistes de la cybersécurité, de responsables de la comptabilité et de la cybersécurité des FDI. Nous avons constaté que l’ensemble de leur équipe a reçu une formation complète dès le premier appel. Les années d’expérience combinées d’un groupe d’agents compétents leur permettent de traiter rapidement même les formes de fraude les plus sophistiquées.

Il ne fait aucun doute que les représentants d’Action refund sont des leaders du secteur.

Success Rate – 5/5

Our review of Action Refund shows that they only proceed with claims that can definitely – lead their clients on a clear refund path. From the very start, they’re incredibly open about their clients’ chances of a successful recovery, The company truly believes that even if the case has a decent percentage to solve the issue – it is worth fighting for.

Clients with an not enough success rate to win cases, will not be bothered to get Action Refund’s service.

This company has a genuinely stellar success rate.

It’s clear that they know what they’re doing and have developed methods that other fund recovery services haven’t. We’d like to point out their experienced multi-disciplinary team of experts that brings Action Refund such an amazing success.

Taux de réussite – 5/5

Notre analyse de l’Action Refund montre qu’ils ne procèdent qu’aux demandes qui peuvent – sans aucun doute – mener leurs clients sur une voie de remboursement claire. Dès le début, ils sont incroyablement ouverts sur les chances de leurs clients de se faire rembourser. L’entreprise croit vraiment que même si l’affaire a un pourcentage décent pour résoudre le problème – cela vaut la peine de se battre.

Les clients dont le taux de réussite n’est pas suffisant pour gagner des affaires, ne se donneront pas la peine d’obtenir le service d’Action Refund.

Cette société a un taux de réussite vraiment exceptionnel.

Il est clair qu’elle sait ce qu’elle fait et qu’elle a développé des méthodes que les autres services de recouvrement de fonds n’ont pas. Nous tenons à souligner l’expérience de leur équipe multidisciplinaire d’experts qui fait d’Action Refund un succès si étonnant.

Public Evaluation – 5/5

Above all, it is important to mention that the majority of past Action Refund’s clients are grateful mostly because they were able to recover their stolen funds successfully with dedicated help from the company’s different personals.

Former clients say that the company is always professional and expedient in their service.

We scoured past client reviews and feedback and have found very high praise for Action Refund. These reviews all declare that they felt secure trusting their cases to the expert crew at Action Refund. Trustpilot.com is a great example to check valid reviews from customers of many online businesses across the globe.

Évaluation publique – 5/5

Avant tout, il est important de mentionner que la majorité des anciens clients d’Action Refund sont reconnaissants, principalement parce qu’ils ont pu récupérer leurs fonds volés avec succès grâce à l’aide dévouée des différentes personnes de la société.

Les anciens clients disent que la société est toujours professionnelle et rapide dans son service.

Nous avons passé en revue les commentaires et les réactions de nos anciens clients et nous avons trouvé de nombreux éloges à l’égard d’Action Refund. Tous ces commentaires indiquent qu’ils se sont sentis en sécurité en confiant leur dossier à l’équipe d’experts d’Action Refund. Trustpilot.com est un excellent exemple pour vérifier les avis valables des clients de nombreuses entreprises en ligne à travers le monde.

Services Proposed by Action Refund

Action Refund supports victims of an extensive variety of scams. The bulk of their clients are the victims of scams involving contracts for differences, binary options, and forex services.

Three of these assets are ordinarily chosen bait among internet scammers. Binary options are prohibited in most provinces. They typically promise high returns through an oversimplified investing scheme. Traders believe they’re making real investments, only to wind up losing all the money in their possession. While Forex and CFDs promise incredibly high returns. Often experienced traders achieve great results on these assets with legitimate brokers.

This company specializes in the recovery of funds lost to online investment fraud. These scams have been spreading on the internet constantly. No one is truly safe from online investment scams.

Action Refund has countless ways to recover stolen funds.

Fraudulent brokers avoid allowing traders to make withdrawals, pretending that there are technical or verification issues. Action Refund retrieves the funds of traders who invested in these scams. Some brokers may even disappear after the trader has made a deposit, cutting the communication completely, and vanishing from the internet. Action Refund can track down criminals such as this – and begin the refund process.

Services proposés par Action Refund

Action Refund soutient les victimes d’une grande variété d’escroqueries. La plupart de leurs clients sont victimes d’escroqueries impliquant des contrats de différences, des options binaires et des services de change comme Forex.

Trois de ces actifs sont généralement des appâts choisis parmi les escrocs sur Internet. Les options binaires sont interdites dans la plupart des provinces. Ils promettent généralement des rendements élevés grâce à un programme d’investissement simplifié à l’extrême. Les traders pensent qu’ils font de vrais investissements, pour finir par perdre tout l’argent en leur possession. Alors que le Forex et les CFDs promettent des rendements incroyablement élevés. Souvent, les traders expérimentés obtiennent d’excellents résultats sur ces actifs avec des courtiers légitimes.

Cette société se spécialise dans la récupération des fonds perdus suite à la fraude à l’investissement en ligne. Ces escroqueries se propagent constamment sur Internet. Personne n’est vraiment à l’abri des escroqueries d’investissement en ligne.

Action Refund a d’innombrables façons de récupérer des fonds volés.

Les courtiers frauduleux évitent d’autoriser les commerçants à effectuer des retraits, en prétendant qu’il y a des problèmes techniques ou de vérification. Action Refund récupère les fonds des commerçants qui ont investi dans ces escroqueries. Certains courtiers peuvent même disparaître après que le commerçant a effectué un dépôt, coupant complètement la communication et disparaissant d’Internet. Action Refund peut traquer des criminels comme celui-ci – et commencer le processus de remboursement.

Comment fonctionne le processus de remboursement des actions? Première étape – Une consultation gratuite

The first step is the Action Refund’s consultation policy. This step is completely free of charge and doesn’t imply any commitment for the client at this stage. During this honest review, we found it incredibly easy to start the fund recovery process with this company.

Clients are requested to deliver to the representative a clear testimony about their case, such as: which broker scammed them, how much they’ve lost, and when. From these details, Action Refund determines if that client’s case is likely to end with a decent refund.

Yet again it is confirmed that the company doesn’t waste time on hopeless cases. They will tell you frankly whether or not you have a chance of retrieving your funds.

Comment fonctionne le processus d’Action Refund ? Première étape – Une consultation gratuite

La première étape est la politique de consultation de l’Action Refund. Cette démarche est complètement gratuite et n’implique aucun engagement pour le client à ce stade. Au cours de cet examen honnête, nous avons constaté qu’il était incroyablement facile d’entamer le processus de recouvrement des fonds avec cette société.

Les clients sont invités à fournir au représentant un témoignage clair sur leur affaire, par exemple : quel courtier les a escroqués, combien ils ont perdu et quand. À partir de ces détails, Action Refund détermine si l’affaire de ce client est susceptible de se terminer par un remboursement décent.

Une fois de plus, il est confirmé que la société ne perd pas de temps sur des cas désespérés. Elle vous dira franchement si vous avez ou non une chance de récupérer vos fonds.

Second Stage – Gathering Data

We found this step to be painless and easy. If Action Refund believes that your case will benefit – they’ll move onto their discovery phase.

They will then ask the client for a few specific documents that will help them recover your funds. all backed up with an informative email and scheduled phone call at a convenient time.

They don’t spend time asking for a long list of general documents… They only request the particular documents required in your case.

The documents your service representative will ask to receive are easy to find, two valuable examples are bank statements, payment processor receipts, And any communication evidence with the fraudsters that might help Action Refund’s case.

Whenever the client has dealt with a highly fraudulent company – Action refund might recommend launching a police report online, as part of the bank requirements, basing future composed letters on a legal investigation.

Deuxième étape – Collecte de données

Nous avons trouvé cette étape facile et sans douleur. Si Action Refund estime que votre affaire en bénéficiera, elle passera à la phase de découverte.

Ils demanderont alors au client quelques documents spécifiques qui l’aideront à récupérer vos fonds. Le tout accompagné d’un courriel informatif et d’un appel téléphonique programmé à un moment opportun.

Ils ne passent pas leur temps à demander une longue liste de documents généraux… Ils ne demandent que les documents particuliers requis dans votre affaire.

Les documents que votre représentant de service demandera à recevoir sont faciles à trouver, deux exemples précieux sont les relevés bancaires, les reçus des processeurs de paiement et toute preuve de communication avec les fraudeurs qui pourrait aider le cas d’Action Refund.

Lorsque le client a traité avec une société hautement frauduleuse, Action Refund peut recommander de lancer un rapport de police en ligne, dans le cadre des exigences de la banque, en basant les futures lettres composées sur une enquête légale.

Third Stage – Reclaiming Clients Funds

Once Action Refund has the documents, they quickly get to work recovering their client’s funds.

This company also pursues faulty brokers and confronts them. Often scammers bend under the slightest bit of pressure, especially if a company like Action Refund has found their true identities and other weak spots.

They will explain exactly what techniques they’re using to recover your funds. Action Refund could initiate a chargeback through the bank or payment processor used to make the initial deposit rather than just confronting the scammers.

Please note that in some cases, Action Refund will even turn to the banks & companies regulators, known as the Ombudsman, and usually CySec.

Troisième étape – Récupérer les fonds des clients

Une fois les documents en possession d’Action Refund, ils se mettent rapidement au travail pour récupérer les fonds de leur client.

Cette société poursuit également les courtiers défaillants et les confronte. Souvent, les escrocs plient sous la moindre pression, surtout si une société comme Action Refund a trouvé leur véritable identité et d’autres points faibles.

Ils vous expliqueront exactement les techniques qu’ils utilisent pour récupérer vos fonds. Action Refund peut initier une rétrofacturation par l’intermédiaire de la banque ou du processeur de paiement utilisé pour effectuer le dépôt initial, plutôt que de simplement confronter les escrocs.

Veuillez noter que dans certains cas, Action Refund s’adressera même aux autorités de régulation des banques et des entreprises, connues sous le nom de Médiateur, et généralement à CySec.

One Last Word on Action Refund

The majority of Action Refund clients can recall that the company is spectacularly trained and extremely efficient in their job.

It is exceedingly rare to find a trustworthy company online these days. Hopefully, this review has the right eyes.

Un dernier mot sur l’Action Refund

La majorité des clients d’Action Refund peuvent se rappeler que l’entreprise est remarquablement formée et extrêmement efficace dans son travail.

Il est extrêmement rare de trouver une entreprise digne de confiance en ligne de nos jours. Espérons que cette étude a le mérite d’être bien étudiée.

In conclusion

You will not find any recovery company that will give you that much personal attention and effort as Action Refund provides to its clients.

We also give the highest recommendation that you can put your trust in Action Refund.

En conclusion

Vous ne trouverez aucune société de recouvrement qui vous accordera autant d’attention et d’efforts personnels que ceux que propose Action Refund à ses clients.

Nous vous recommandons également de faire confiance à Action Refund.