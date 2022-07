Action locale pour le climat – The New York Times

Brad: Dans les villes pétrolières comme Taft, il est vraiment frappant de voir à quel point la vie quotidienne est profondément liée aux industries locales des combustibles fossiles. Il ne s’agit pas seulement de tous les emplois dans le secteur pétrolier et gazier. Ce sont des millions de dollars en recettes fiscales foncières qui financent les parcs et les hôpitaux. Ce sont des dons d’entreprises qui financent des terrains de baseball et des programmes d’études secondaires. Ce sont les employés du secteur pétrolier et gazier qui encadrent les étudiants et font du bénévolat lors d’événements communautaires. Si nous réfléchissons à ce à quoi ressemblera une transition énergétique propre, rien de tout cela ne sera facile à remplacer.

Somini : Il y a longtemps qu’il y a des villes de compagnie. Pittsburgh vivait de l’acier. Pas plus. C’est maintenant une ville prospère soutenue par plusieurs industries et quelques universités de premier ordre.

Brad: Le comté de Kern, où se trouve Taft, explore un tas d’idées, comme l’aérospatiale et la fabrication et même de nouvelles technologies énergétiques comme la capture du carbone. Mais la transition prendra des années. Et ils font face à des chocs économiques majeurs dans l’intervalle.

Somini : Maggie, vous avez trouvé des contre-exemples vraiment intéressants, où les gens se sont ralliés à l’action climatique locale. Parlez-nous de Morris, Minn.