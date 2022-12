Action exaltante et Tumbling Records Headline Hero ISL Matchweek 10 au milieu d’un Goalfest inoubliable

Vingt et un buts ont été marqués lors de la 10e semaine de match de la Hero Indian Super League (ISL), le plus élevé en une semaine de match cette saison. Dix d’entre eux ont été marqués en un seul match entre le NorthEast United FC et le Chennaiyin FC, tandis que les Kerala Blasters et le Bengaluru FC se sont disputés 3-2 pour clôturer la semaine. Abdenasser El Khayati a établi un nouveau record de ligue pour les contributions de buts, tandis que les Blasters ont établi un record de club pour les victoires consécutives. Entre-temps, l’Hyderabad FC a tranquillement récupéré la première place, tandis que la série de victoires de l’Odisha FC a été interrompue par le FC Goa.

El Khayati tire du fifre pour gâcher la fête de bienvenue de Vincenzo Annese

Annese a pris les commandes en tant qu’entraîneur-chef du NorthEast United FC la semaine dernière, et son premier défi s’est transformé en une soirée à oublier alors qu’ils sont descendus au Chennaiyin FC avec un score de 7-3. Il s’agissait de la deuxième rencontre la plus marquante de l’histoire du Hero ISL, derrière la victoire 6-5 de l’Odisha FC sur l’East Bengal FC il y a deux saisons.

El Khayati a joué un rôle direct dans cinq des sept buts marqués par les Marina Machans – ce qui est un nouveau record de la ligue pour les contributions de buts individuels dans un match. Le milieu de terrain se trouve désormais au sommet du tableau des buts de Hero ISL cette saison et compte 11 contributions de buts en six matchs.

C’est 5 au trot – Kerala Blasters FC continue sa séquence de rêve

Après avoir remporté une seule victoire en 4 matchs, les Kerala Blasters languissaient dans la moitié inférieure du tableau. Mais, depuis, les garçons d’Ivan sont sur une course de rêve en remportant 5 matchs consécutifs, le récent ayant lieu cette semaine contre le Bengaluru FC. Il s’agit de la plus longue séquence de victoires des Blasters dans le Hero ISL.

Les jeunes propulsent à nouveau le Hyderabad FC au sommet

Après avoir perdu deux matchs consécutifs dans le Hero ISL, le Hyderabad FC a maintenant rebondi avec deux victoires successives pour revenir en tête du classement après une confortable victoire 2-0. Le Mumbai City FC n’a pas joué cette semaine et a un match en moins pour tenter de reprendre la tête du classement.

Ce sont les jeunes du Hyderabad FC qui ont mené les trois points. Mohammad Yasir, 24 ans, a marqué son troisième but de la saison avant que Javier Siverio, 25 ans, ne termine avec son deuxième de la campagne.

ATK Mohun Bagan avance avec un thriller

Hugo Boumous a marqué un spectaculaire but vainqueur à la 91e minute contre le Jamshedpur FC pour offrir à l’ATK Mohun Bagan sa troisième victoire consécutive. Les Mariners ont infligé au Jamshedpur FC leur sixième défaite consécutive dans cette campagne et ils ne sont plus qu’à trois points du sommet, avec un match en moins.

