Action en justice lancée contre les conservateurs pour la bataille pour le leadership

Le Parti conservateur fait face à une action en justice pour son refus de divulguer des détails sur le petit «sélectorat» de membres qui choisiront le prochain Premier ministre du Royaume-Uni.

Magazine en ligne Tortuequi demande un contrôle judiciaire, a qualifié le processus de sélection d’un nouveau chef conservateur de “non démocratique”, car il place effectivement le choix d’un Premier ministre entre les mains de quelques milliers de personnes qui ne sont pas représentatives du pays dans son ensemble.

Afin de souligner les préoccupations concernant la nature du concours, le magazine a inscrit avec succès une tortue de compagnie nommée Archie, deux ressortissants étrangers et feu l’ancienne première ministre Margaret Thatcher – sous son nom de jeune fille Margaret Roberts – en tant que membres conservateurs.

Tous ont reçu des invitations à assister à des élections à la direction, bien qu’ils n’aient pas le droit de voter pour Liz Truss ou Rishi Sunak car ils n’ont pas été membres du parti pendant les trois mois requis.

Tortue a pris la décision d’intenter une action en justice après que les conservateurs ont refusé de fournir des informations sur le nombre de membres habilités à voter pour le successeur de Boris Johnson, ou sur leur composition démographique, ou sur les mesures prises par le parti pour vérifier l’identité des votants afin de prévenir les tentatives d’infiltration.

Le directeur général du Parti conservateur, Darren Mott, a répondu que le choix du chef est “une affaire privée” car le parti “n’est pas un organisme public et n’exerce pas de fonctions publiques”.

Dans une lettre dans laquelle il a refusé de fournir les informations demandéesM. Mott a expliqué que la nomination du nouveau Premier ministre relève de la Reine, et que ce n’est qu’une “convention” que le souverain invite le chef du plus grand parti à la Chambre des communes à former un gouvernement.

Après avoir pris conseil auprès d’avocats, Tortue a maintenant écrit pour informer la partie de son intention d’intenter une action en justice au motif que le refus de divulguer des informations constitue une violation du droit commun et du droit des droits de l’homme.

Il a décrit le processus comme « antidémocratique dans son manque flagrant de transparence et contraire au principe d’une démocratie ouverte et équitable ».

Les membres représentent un peu plus de 0,2% de la population britannique et comprendraient des citoyens non britanniques et des électeurs mineurs, a déclaré le magazine.

“Nous en savons plus sur les membres du Parti communiste chinois – leur âge, leur sexe, leur géographie, leur travail – que sur les membres du Parti conservateur qui choisissent notre Premier ministre”, a déclaré le magazine.

Bien qu’il y ait environ 160 000 personnes éligibles en tant que membres pour voter lors de l’élection à la direction, le parti refuse systématiquement de divulguer le chiffre réel ou de discuter de la composition de ses membres.

Tortue‘s rédacteur en chef, James Harding, a déclaré: « Ce n’est pas une façon de choisir la personne qui, à partir de la semaine prochaine, sera Premier ministre d’une nation du G7 dotée d’armes nucléaires avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

«Cette élection est évidemment antidémocratique. L’insistance du parti sur le secret est également illégale. Nous sommes une salle de rédaction; notre métier est d’informer ; si le Parti conservateur refuse de divulguer des renseignements [that is] dans l’intérêt public, nous ne pouvons pas simplement hausser les épaules, nous devons porter l’affaire devant les tribunaux.

“Le public a sûrement le droit de savoir qui choisit qui dirige le pays et ce qui est fait pour garantir que les élections soient propres et sûres.”

Il n’y a pas eu de réponse immédiate du quartier général de la campagne conservatrice à une demande de commentaires sur la menace de poursuites judiciaires.