Action en justice lancée contre l’attribution de la pairie par Boris Johnson à un donateur conservateur

L’actualité britannique en images 11 juin 2021

Les membres de l’équipe Vaxinol, qui sont des nettoyeurs commerciaux, industriels et résidentiels spécialisés dans la désinfection et la décontamination, utilisent des systèmes de pulvérisation électrostatique pour nettoyer en profondeur le Only Fools Bar à Liverpool

