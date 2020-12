Voici ce qui se passe jeudi avec la pandémie de coronavirus aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI

– Les États élaborent des plans qui décident qui devrait être en première ligne pour un vaccin COVID-19 et où les doses devraient être expédiées une fois que le gouvernement fédéral aura donné une autorisation d’urgence, ce qui pourrait arriver dès la semaine prochaine. Les représentants de l’État accordent la priorité à des groupes tels que les résidents et les membres du personnel des foyers de soins, les travailleurs de la santé de première ligne et les premiers intervenants.

– Une analyse plaide pour cibler les premiers vaccins sur les mêmes ménages noirs, hispaniques et amérindiens à faible revenu qui ont souffert de manière disproportionnée du coronavirus. Le gouvernement fédéral adopte une approche différente, attribuant le vaccin aux États en fonction de la population.

– La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, et le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, ont eu une conversation téléphonique au sujet d’un programme de secours contre le virus de fin d’année, indiquant qu’une impasse pourrait être brisée dans une impasse à Washington.

LES NOMBRES: Le pays continue d’afficher des chiffres lamentables à tous les niveaux de mesures virales: les décès ont dépassé les 3000 et les nouveaux cas ont dépassé les 200000 mercredi, et le nombre de personnes hospitalisées a dépassé 100000.

CITATION: «Je pourrais finir par le prendre à la télévision ou le faire filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science.» – Barack Obama apprend que lui et d’autres anciens présidents sont prêts à obtenir publiquement des images COVID-19.

ICYMI: La pandémie a rendu impossible pour les vétérans de se rendre à Hawaï pour l’anniversaire de l’attaque de 1941 sur Pearl Harbor qui a plongé les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Le National Park Service et la Marine ont fermé la cérémonie d’anniversaire au public, et l’événement sera retransmis en direct à la place.

SUR L’HORIZON: Le rapport mensuel des emplois. Vendredi, le gouvernement publie son chiffre mensuel de chômage pour novembre dans un rapport qui montrera la pression que la montée du virus exerce sur l’économie.

