Action de la BCHL en cours à Vernon, Penticton, West Kelowna – Kelowna Capital News

Une deuxième période de trois buts a permis aux Salmon Arm Silverbacks de remporter leur deuxième victoire consécutive de pré-saison dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique contre Vernon, battant les Vipers 4-2 le mardi 6 septembre à Kal Tire Place.

Le match étant à égalité 1-1, les Silverbacks ont marqué trois fois au cours des neuf premières minutes du deuxième quart, dont une paire de marqueurs en désavantage numérique de Bobby Landry à 2:43 et Lian Gayfer à 4:11. Luke Cozens a fait 4-1 Salmon Arm à 8:52.

Le joueur de retour Luke Lavery a ouvert le pointage du match seulement 22 secondes après l’hymne national de Vernon, avant que Jayden Grier n’égalise pour les Gorillas à 17:48 de la période.

Revy Mack a inscrit le dernier but de la soirée pour les Vipers à 11:54 de la deuxième période.

Matthew Tovell a parcouru la distance devant le but pour Salmon Arm, effectuant 24 arrêts pour la victoire. Il a été acquis dans une transaction plus tôt ce mois-ci avec les Hawkesbury Hawks de la Central Canada Hockey League pour des considérations futures.

Le gardien vétéran de Vernon, Roan Clarke, a effectué 21 arrêts dans la défaite.

Les Silverbacks et les Vipers ouvriront la saison régulière les 23 et 24 septembre avec une série aller-retour, commençant à Salmon Arm le vendredi 23 septembre.

Pour faire de la place à Tovell, Salmon Arm a envoyé le gardien de but vétéran Liam Vanderkooi aux Powell River Kings pour des considérations futures.

Vanderkooi a passé les deux dernières saisons à Salmon Arm, où il a disputé un total de 22 matchs de saison régulière pour les Silverbacks.

“Ces décisions ne sont jamais faciles et nous ne remercierons jamais assez Liam pour le travail acharné et le dévouement qu’il a mis dans l’organisation”, a déclaré le directeur général des Silverbacks, Brooks Christensen. “C’est un coéquipier incroyable et nous lui souhaitons tout le meilleur avec Powell River cette saison.”

Les SilverBacks (2-0) joueront une ardoise d’exhibition à domicile et à domicile avec les Centennials de Merritt ce week-end. Les deux équipes jouent samedi dans la Nicola Valley avant de retourner au Shaw Center pour un départ à 17 h dimanche.

Vernon (0-2) se rendra à Penticton vendredi pour affronter les Vees et visitera les Warriors de West Kelowna samedi.



