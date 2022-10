Action de grâces : Trudeau et Simon remercient les travailleurs de première ligne

Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon ont remercié les travailleurs de première ligne et d’autres personnes lundi pendant les vacances de Thanksgiving.

« Aujourd’hui, les Canadiens de partout au pays se réuniront avec leurs proches pour célébrer l’Action de grâce et rendre grâce pour les bénédictions de l’année écoulée. L’Action de grâce est un moment pour célébrer la saison des récoltes. C’est une chance d’être là les uns pour les autres et de reconnaître les gens. qui font une différence dans nos vies », a déclaré Trudeau dans un communiqué publié par le bureau du premier ministre.

« Au cours des deux dernières années, les gens se sont soutenus les uns les autres. Alors que nous nous remettons de la pandémie, nous remercions du fond du cœur les innombrables bénévoles, banques alimentaires et organismes de bienfaisance qui se donnent la main pour aider à créer un monde meilleur. Nous remercions également nos des héros de tous les jours, des travailleurs de la santé aux membres des Forces armées canadiennes et aux travailleurs humanitaires, qui consacrent tous leur vie au service et aident à changer notre monde pour le mieux. »



Dans une déclaration séparéeSimon a demandé aux Canadiens de « prendre un moment aujourd’hui pour remercier ceux qui contribuent à notre bien-être et à celui de nos communautés », des travailleurs de première ligne et des premiers intervenants aux voisins et aux êtres chers.