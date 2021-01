ISL 2020-21 Score en direct, Jamshedpur FC vs NorthEast United FC Dernières mises à jour: Jamshedpur FC visage NorthEast United FC dans le Super Ligue indienne au stade Tilak Maidan de Vasco. Des défaites consécutives dans l’ISL les ont vus tomber des quatre premiers rangs. NEUFC, en revanche, a remporté un match lors des sept derniers matches. Il n’y a pas grand-chose qui sépare les deux équipes pour le moment, Jamshedpur, septième, étant un point au-dessus de NEUFC après 13 points en 11 matchs. Suivez toutes les mises à jour en direct de Jamshedpur FC vs NorthEast United FC sur le blog de News18 Sports.

Cependant, l’entraîneur du JFC, Owen Coyle, ne pense pas que la récente chute de son équipe est due à une incohérence et pense qu’ils ont le caractère pour rebondir. Jamshedpur appréciera certainement ses chances contre ses adversaires qui luttent pour la cohérence. Les Highlanders sont sans victoire à leurs sept derniers matchs. Pour aggraver les choses, ils se sont séparés de l’entraîneur Gerard Nus qui a été remplacé par Khalid Jamil à titre provisoire.

Alors que le milieu de terrain Alexandre Lima sera suspendu pour le match, Coyle espère que le capitaine Stephen Hartley pourra participer après s’être blessé lors de sa défaite contre le FC Goa.

Semblable à Jamshedpur, NEUFC sera également désespéré de rebondir, compte tenu de leurs récents résultats. Mais malgré leur mauvaise forme, Alison Kharsyntiew est convaincue que le départ de Nus n’entravera pas l’équipe et espérait pouvoir se rendre aux séries éliminatoires.

«Nous devons être cohérents dans nos performances et si nous sommes cohérents, je suis sûr que nous nous retrouverons dans les quatre premiers», a-t-il déclaré. «Nous devons rester ensemble en équipe, travailler dur à l’entraînement et au jeu et donner le meilleur de nous-mêmes.»

«Eh bien, je ne sais pas s’ils sont en bonne forme ou non. Je pense qu’ils ont très bien joué lors du dernier match », a déclaré Coyle. «NorthEast sont des adversaires dangereux et chaque adversaire auquel vous faites face possède des défis différents. Ils ne maîtrisent peut-être pas le passage du ballon, mais ils ont tellement d’autres qualités et c’est ce que nous devons identifier. Nous devons être respectueux mais aussi chercher à jouer notre jeu et nous imposer et amener nos bons joueurs sur le ballon. «

Jamshedpur possède également un record unique contre ses adversaires, étant invaincu en sept matchs tout en gagnant deux fois. Mais cela ne donne aucune raison à Coyle de prendre ses adversaires à la légère.