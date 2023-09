Action climatique, réunions « pull-aside », dîner spécial : ordre du jour du premier jour du G20

Un jour après que plusieurs grands dirigeants mondiaux se soient posés à Delhi pour le grand sommet du G20 organisé par l’Inde ce week-end, ils se réuniront sur le lieu de l’événement – le Bharat Mandapam, le complexe nouvellement inauguré de l’Organisation indienne de promotion du commerce au Pragati Maidan de Delhi – – pour lancer les discussions sur des questions brûlantes.

La première session, « Une Terre », devrait débuter vers 10h30, et se concentrera sur l’accélération de l’action climatique grâce à une atténuation accrue et au renforcement de l’agenda mondial de zéro émission nette dès que possible – un point controversé entre les dirigeants. . En juillet, les ministres de l’énergie du G20 n’ont même pas mentionné le charbon dans leur déclaration finale, encore moins convenu d’une feuille de route pour une réduction progressive, et aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne l’objectif des énergies renouvelables.

Le langage de l’engagement climatique est une pomme de discorde, le groupe étant divisé sur les engagements à réduire progressivement l’utilisation des combustibles fossiles, à augmenter les objectifs en matière d’énergies renouvelables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La première séance sera suivie d’un déjeuner, après quoi la deuxième séance – « Une famille » – aura lieu à 15 heures.

Le Premier ministre Modi organisera également un « déjeuner de travail » pour les dirigeants samedi au Bharat Mandapam.

45 minutes – de 16h45 à 17h30 – ont été allouées pour des réunions « à part » entre le Premier ministre Modi et les chefs d’État, après quoi ils se rendront au dîner de gala spécial offert par le président Droupadi Murmu.

Notamment, le thème du sommet du G20 de cette année, qui se déroule sous la présidence indienne, est « Vasudhaiva Kutumbakam » ou « Une Terre – Une famille – Un avenir », tiré de l’ancien texte sanskrit du Maha Upanishad. Essentiellement, le thème affirme la valeur de toute vie – humaine, animale, végétale et micro-organismes – et leur interconnexion sur la planète Terre et dans l’univers au sens large.

Les chefs d’Etat ont été accueillis vendredi par des spectacles de danses traditionnelles.

Le Premier ministre Narendra Modi et le président américain Joe Biden, lors d’un dîner privé plus tard dans la journée, ont discuté des moyens d’« approfondir et de diversifier » le partenariat entre les deux pays au cours d’une discussion de 50 minutes.

Le Premier ministre Modi et son homologue bangladais Sheikh Hasina ont également eu un entretien bilatéral vendredi, au cours duquel les deux pays ont signé trois protocoles d’accord (MoU), dont un sur la coopération dans les mécanismes de paiement numérique.

Plusieurs autres réunions bilatérales, notamment avec le Royaume-Uni, le Japon, l’Allemagne et l’Italie, sont également attendues aujourd’hui.

Plus de 30 chefs d’État et hauts responsables de l’Union européenne, des pays invités et 14 chefs d’organisations internationales devraient assister au sommet du G20 à Delhi.

Le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le Premier ministre japonais Fumio Kishida comptent parmi les principaux dirigeants qui assisteront à l’événement dans la capitale du pays.

Notamment, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ne participeront pas au sommet du week-end, mais enverront des représentants, le Premier ministre Li Qiang et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.