Action Bronson rejoint Austin Butler et Darren Aronofsky dans le film

Mettant le « numéro » dans Action Bronson, le rappeur né à Flushing et animateur de « Fuck, That’s Delicious » a rejoint Austin Butler et Zoë Kravitz dans « Caught Stealing » de Darren Aronofsky.

Le film suit Hank Thompson, un ancien joueur de baseball épuisé qui est « involontairement plongé dans une lutte sauvage pour sa survie dans le monde criminel du centre-ville » de New York dans les années 1990. La production est actuellement en cours dans l’East Village de Manhattan.

De Sony Pictures, « Caught Stealing » est basé sur les livres de Charlie Huston. Le casting comprend également Regina King, Liev Schreiber, Matt King et Bad Bunny.

Bronson est un artiste hip-hop connu pour son flow décontracté et ses références humoristiques et obscures. Sa chanson la plus connue est « Baby Blue » avec Chance the Rapper, qui a atteint le Billboard Hot 100 en 2015.

Il est également profondément ancré dans la scène culinaire, animant la série Viceland « Fuck, That’s Delicious » depuis 2016. L’émission a mis en vedette des célébrités comme Jonah Hill et des légendes de la restauration comme Daniel Boulud et Michael Voltaggio. Il a également animé un talk-show culinaire de fin de soirée intitulé « The Untitled Action Bronson Show » et il a dirigé « Traveling the Stars: Action Bronson and Friends Watch Ancient Aliens » de Viceland – une série documentaire qui est exactement ce à quoi elle ressemble, plus beaucoup d’herbe.

Bronson est également apparu à l’écran dans « The Irishman » de Martin Scorsese et « The King of Staten Island » de Judd Apatow, mais « Caught Stealing » semble être son rôle d’acteur le plus important à ce jour.

Bronson est remplacé par WME, le manager Buddy Gates et l’avocat Sebastian Zar chez Sedlmayr & Associates.