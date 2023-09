Action AVGO : Broadcom tombe sur un rapport sur un accord sur les puces Google AI à risque

Broadcom (AVGO) le titre a chuté jeudi après qu’un reportage ait déclaré Alphabet (GOOGLE) Google pourrait abandonner Broadcom en tant que fournisseur de puces d’intelligence artificielle dès 2027. L’action AVGO a chuté à l’ouverture, mais a récupéré une partie du terrain perdu au fur et à mesure que la journée de bourse avançait.







L’information a rapporté que Google avait parlé « longuement » du remplacement de Broadcom en tant que fournisseur de puces d’IA et d’opter pour une conception de semi-conducteurs exclusive. Google cherche à réduire ses coûts, indique le rapport.

Google et Broadcom se disputent le prix que Broadcom facture pour ses puces d’IA, connues sous le nom de Tensor Processing Units, selon le rapport.

Le même rapport indique que Google envisage également de déplacer son activité de puces réseau de Broadcom vers Technologie Marvell (MRVL).

Le reportage ressemble à une « tactique de négociation de Google visant à lancer des menaces indirectes contre Broadcom afin d’obtenir de meilleurs prix », a déclaré Jordan Klein, directeur général du commerce des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications chez Mizuho Securities, dans une note aux clients.

La vente d’actions AVGO est une «réaction instinctive»

La vente des actions de Broadcom est « une réaction instinctive à quelque chose qui pourrait ou non se produire dans quatre ans », a déclaré Klein.

Aujourd’hui, dans les échanges de l’après-midi en bourse, l’action AVGO a chuté de 1,7% à 816,52. Plus tôt dans la séance, l’action AVGO était en baisse de 4,2 % à 795,40. Pendant ce temps, l’action GOOGL a reculé de 1,4% à 131,84.

Ailleurs, Jim Cramer, animateur de « Mad Money » sur CNBC, a qualifié l’histoire Broadcom-Google de « manifestement fausse ».

« Je crois que l’histoire publiée dans The Information est manifestement fausse », a déclaré Cramer à la télévision. réseau d’affaires. « La relation est profonde, depuis plusieurs années, et je pense qu’ils sont en fait de bons partenaires stratégiques. »

Dans un communiqué, l’activité Google Cloud d’Alphabet a déclaré : « Nous sommes engagés de manière productive avec Broadcom et plusieurs autres fournisseurs sur le long terme. Notre travail pour répondre à nos besoins internes et externes en matière de Cloud bénéficie de notre collaboration avec Broadcom ; ils ont été un excellent partenaire et nous ne voyons aucun changement dans notre engagement.

Broadcom n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Remplacer Broadcom serait difficile

Abandonner les puces IA de Broadcom au profit d’une conception Google locale ne serait pas facile, a déclaré Matthew Prisco, analyste d’Evercore ISI, dans une note aux clients. Google et Broadcom utilisent désormais un TPU de cinquième génération.

« Il y a eu une collaboration significative et une exploitation de (la propriété intellectuelle de Broadcom) dans ces conceptions, donc tout changement à ce stade serait un effort assez important », a déclaré Prisco. « Nous ne serions pas surpris si cette ligne était potentiellement davantage utilisée comme tactique de négociation des prix. »

L’activité de puces IA de Broadcom avec Google devrait générer environ 3 milliards de dollars de ventes au cours de cet exercice, a-t-il déclaré.

Les actions Alphabet et AVGO figurent sur la liste des leaders technologiques IBD.

Suivez Patrick Seitz sur X, anciennement Twitter, à @IBD_PSeitz pour plus d’articles sur les stocks de technologies grand public, de logiciels et de semi-conducteurs.

