Action AMC : Wedbush vient de réduire son objectif de cours pour AMC

AMC (NYSE : AMC ) est en vogue sur les réseaux sociaux aujourd’hui avant ses résultats, que la société devrait dévoiler le 8 novembre. L’action AMC progresse de 5 % en début de séance, même si la banque d’investissement Wedbush a abaissé son objectif de cours sur les actions à 11 $. C’est à peu près là où le nom se négocie à ce stade.

Wedbush a conservé une note « Conserver » sur les actions AMC

Dans une note aux investisseurs aujourd’hui, Wedbush maintenu un « conserver » la note sur les actions, citant la valorisation et ce qu’il considère comme un rapport risque-récompense égal. Du côté positif, la banque s’attend à ce que la part de marché d’AMC (22 %) augmente et estime qu’elle peut bénéficier des améliorations apportées à ses cinémas en Europe. De plus, Wedbush est optimiste quant à l’impact du film de Taylor Swift, La tournée des époquessur AMC.

La banque n’a pas donné de raison pour justifier la baisse de son objectif de prix. Cependant, la récente décision d’un tribunal qui a permis à AMC de « convertir ses actions privilégiées en actions ordinaires » a été largement considéré comme ayant un impact négatif sur la valeur des actions ordinaires de l’entreprise.

Les résultats d’AMC au troisième trimestre pourraient booster ses actions

L’estimation moyenne des analystes prévoit que les ventes du propriétaire de cinéma au troisième trimestre augmenteront de 27 % par rapport à la même période un an plus tôt, pour atteindre 1,2 milliard de dollars. Cela représenterait son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé depuis 2019. Cependant, les analystes s’attendent en moyenne à ce qu’AMC génère une perte par action de 27 cents.

Néanmoins, après que les actions d’AMC ont chuté de 76 % au cours des trois derniers mois, même des résultats conformes au troisième trimestre pourraient amener le nom à poursuivre sa récente hausse. Plus précisément, les actions ont progressé de 9 % au cours du mois dernier et de près de 40 % entre le 8 septembre, date à laquelle elles ont atteint leur plus bas, et le 1er novembre, en partie grâce au succès du film de Swift.

Malgré les récents gains des actions, elles ont un faible score de force relative de 31,6, ce qui indique qu’elles sont toujours « survendues », selon La rue. En conséquence, si AMC publie des résultats conformes ou supérieurs aux estimations moyennes des analystes, les actions pourraient bondir de manière significative.

D’autre partQuotidien des affaires des investisseurs donne au stock AMC un Cote de capitalisation/distribution de Bce qui suggère que les investisseurs ont acheté des quantités importantes d’actions.

À la date de publication, Larry Ramer ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve de l’InvestorPlace.com Directives de publication