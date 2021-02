Actif sur les réseaux sociaux? Vous êtes plus susceptible de croire à la désinformation, aux fausses nouvelles: étude

Les Américains qui comptent sur les médias sociaux comme principale source d’informations sont plus susceptibles de croire à des histoires fausses ou non prouvées sur des sujets importants tels que la politique et Covid-19, a révélé une enquête lundi.

Le rapport du Pew Research Center a révélé que les personnes qui utilisaient les plateformes sociales pour les nouvelles étaient moins informées des principaux sujets d’affaires publiques et plus susceptibles de croire aux rumeurs et aux canulars.

Le rapport vient avec les plates-formes de médias sociaux devenant une source croissante d’informations au milieu des luttes des médias traditionnels à l’ère numérique.

Le rapport Pew a révélé qu’environ 18% des personnes interrogées dans l’enquête ont obtenu la plupart de leurs actualités politiques et électorales via les médias sociaux.

Mais ces personnes étaient moins susceptibles de répondre correctement à des questions factuelles sur la politique et l’actualité que celles qui se fondaient sur des applications d’impression, de diffusion ou d’actualités.

Les consommateurs d’informations sur les médias sociaux étaient plus conscients d’histoires spécifiques fausses ou non prouvées sur le coronavirus et ont déclaré qu’ils avaient vu plus de fausses informations sur la pandémie, telles que les affirmations selon lesquelles la vitamine C pourrait prévenir l’infection, selon l’enquête.

En ce qui concerne l’actualité politique, les utilisateurs des médias sociaux étaient moins informés sur des faits tels que la fonction des votes du collège électoral État par État, qui décident finalement du vainqueur de la Maison Blanche, ou le taux de chômage.

Le rapport provient d’une série d’entretiens avec quelque 9000 adultes américains de novembre 2019 à décembre 2020.

Une majorité dans l’enquête a déclaré qu’elle se méfiait des médias sociaux, Facebook étant le moins fiable parmi les plateformes.

Parmi ceux qui utilisent les médias traditionnels, les chercheurs ont également constaté qu’environ un quart des Américains de gauche et de droite politiques se tournaient constamment vers des sites d’information «partisans», renforçant leur point de vue.

Pew a constaté qu’environ trois républicains sur 10 se sont appuyés sur l’ancien président Donald Trump comme source majeure d’informations sur les élections et le coronavirus.

Ces républicains étaient plus susceptibles de penser que la pandémie de Covid-19 avait été exagérée et plus susceptibles de voir la fraude électorale comme une menace importante pour l’intégrité électorale.