Acteurs qui ont repris leurs rôles à la télévision et au cinéma

Certains personnages de la culture pop ne pourront tout simplement jamais être remplacés. D’innombrables acteurs de télévision et de cinéma ont repris leurs rôles les plus célèbres au fil des ans, et les fans n’étaient rien de moins qu’enthousiasmés. Voici ceux qui sont revenus parce que, honnêtement, qui d’autre pourrait les jouer ?!