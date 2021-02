La BBC diffuse délibérément de la désinformation sur la Chine, compte tenu de son choix de témoignages lors de ses reportages sur le pays, a accusé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le radiodiffuseur britannique a accordé du temps d’antenne à «Acteurs et mensonges» Cela prouve le parti pris politique de la BBC, a déclaré vendredi la porte-parole Hua Chunying dans un tweet.

Elle faisait apparemment référence aux personnes présentées dans la couverture de la BBC sur la situation au Xinjiang, également appelée la région autonome ouïghoure.

#BBCest soi-disant "les témoins" & "témoignages" se sont avérés à maintes reprises être des ACTEURS ET DES MENSONGES. Les médias intelligents et responsables ne continueront pas à faire de telles erreurs stupides, à moins qu’ils ne continuent délibérément de faire de fausses nouvelles et de répandre de la désinformation! – Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) 5 février 2021

Des tweets ultérieurs ont accusé le radiodiffuseur d’État britannique de citer sans critique deux sources – Zumrat Dawut et Sayragul Sauytbay – que Pékin appelle des témoins peu fiables.

Dawut a fait l’objet d’un épisode de la BBC Newsnight diffusé en juillet dernier, dans lequel elle affirmait avoir été victime d’une stérilisation forcée dans un centre de détention gouvernemental et avoir subi d’autres formes d’abus. La Chine affirme que ces centres sont utilisés pour «déradicaliser» la population musulmane ouïghoure du Xinjiang.

Les détracteurs de Pékin affirment que ces sites sont en fait des camps de travaux forcés abritant des millions de personnes et fonctionnant dans le cadre d’une politique d’État génocidaire. Selon la Chine, Dawut, qui vit maintenant aux États-Unis, n’a jamais été envoyée dans un tel établissement, a choisi de subir une ligature des trompes volontaire et a simplement inventé d’autres parties de son histoire.

"Nous avons crié de douleur atroce" – Zumrat Dawut à propos de sa stérilisation forcée, sur BBC Newsnight. Excellent épisode de 10 minutes. Il existe de nombreux clips télévisés sur le Xinjiang, mais je serais surpris que vous regardiez celui-ci sans vous déchirer.https: //t.co/GbumBE1vzN – Adrian Zenz (@adrianzenz) 17 juillet 2020

Sauytbay affirme avoir été professeur de chinois dans un centre de détention où elle a déclaré avoir été témoin de viols en masse, de passages à tabac et d’autres mauvais traitements infligés à des détenues. Elle vit maintenant en Suède, qui lui a accordé l’asile politique après avoir décidé que la renvoyer en Chine mettrait sa vie en danger.

Pékin dit qu’elle est une ancienne directrice de la maternelle qui n’a jamais travaillé dans un centre de détention et qu’elle a fui le pays après avoir prétendument fraudé une banque en contractant un prêt pour acheter une maison, au lieu d’envoyer l’argent à un parent au Kazakhstan.

Nouveau récit de témoin profondément inquiétant de Sauytbay. Torture, viol. Violer une fille devant des détenus pour déterminer s’ils ont été "transformé" (ne montrer aucune émotion en voyant une telle horreur).

Honnêtement, cela me laisse complètement désemparé à un nouveau niveau. https://t.co/4xv7Y2mwyw – Adrian Zenz (@adrianzenz) 18 octobre 2019

Les affirmations contradictoires sur la véracité des témoins parlant de la situation au Xinjiang n’ont rien de nouveau et ont fait partie intégrante de la guerre rhétorique qui s’est intensifiée sous l’ancien président Donald Trump entre les États-Unis, leurs alliés et la Chine.

Au fur et à mesure que la confrontation devenait plus intense au cours des dernières années, les personnes ayant un préjugé anti-chinois apparent sont devenues de plus en plus acceptées par les médias occidentaux. Un exemple serait Adrian Zenz, un chercheur chinois largement cité, qui se considère comme en mission de Dieu contre le gouvernement chinois.

Aussi sur rt.com L’expert de choix du MSM sur le sujet de la « persécution ouïghoure » est un croisé anticommuniste qui considère la fessée comme une « discipline »

La volonté de la BBC d’accepter ces témoignages sur leur valeur nominale a été notée par plusieurs diplomates chinois cette semaine. L’histoire de Dawut a été mentionnée jeudi par Wang Wenbin, une autre porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui a déclaré qu’elle «Est devenu un acteur et un outil pour les forces anti-chinoises» et que la BBC se répandait «Désinformation insultante» à propos du Xinjiang.

Les relations déjà glaciales de Pékin avec Londres ont été durement touchées cette semaine après que le régulateur britannique des médias Ofcom a annulé la licence de diffusion du média chinois CGTN. Ofcom a déclaré que CGTN était sous le contrôle éditorial du Parti communiste chinois et ne pouvait donc pas afficher son contenu au Royaume-Uni. Pékin a répliqué en disant que CGTN se conformait à la loi britannique et aux normes éthiques, appelant l’interdiction «Suppression politique».

Aussi sur rt.com La BBC renvoie le feu après que la Chine ait accusé le groupe de presse d’État de « fausses informations » et de « préjugé idéologique »

Le ministère des Affaires étrangères a ensuite accusé la BBC de reportages biaisés sur la Chine et de diffusion de «fausses nouvelles» sur le pays pour des raisons politiques. Le radiodiffuseur britannique financé par l’État a nié l’accusation.

