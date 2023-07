Acteurs et scénaristes en grève solidaires et déterminés face à un long bras de fer estival

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

La solidarité et l’endurance étaient les thèmes de la ligne de piquetage lundi alors que des scénaristes et des acteurs en grève à New York et à Los Angeles se préparaient pour une longue et chaude confrontation estivale avec les studios.

Les piqueteurs ont souligné l’unité entre les écrivains, qui sont en ligne depuis plus de deux mois, et les artistes, qui n’en sont qu’au deuxième jour de la grève – ainsi que la camaraderie entre les acteurs bien payés et ceux qui ont des crédits d’écran de rechange qui ont du mal à se débrouiller.

Kevin Bacon, qui faisait partie des visages célèbres faisant du piquetage parmi des inconnus devant le siège de Viacom à New York, a déclaré que sa présence consistait à «voir des gens ici et à être conscient que tous les acteurs ne sont pas des acteurs très bien payés, qu’ils sont des gens de la classe ouvrière qui sont essayer de gagner sa vie. »

L’un de ces acteurs, Whitney Morgan Cox, qui est apparu dans la série CBS « Criminal Minds », a déclaré qu’il était « puissant » de voir des écrivains et des acteurs se réunir qui ne travaillent pas souvent simultanément dans la production.

« Je ne pense pas que les gens réalisent nécessairement l’énergie des écrivains et des acteurs », a déclaré Cox devant les studios Walt Disney à Burbank, en Californie, « et l’endurance, et notre capacité à nous engager, c’est tout notre travail. à quelque chose et suivre jusqu’au bout. Cela a donc été un très beau sens de la communauté.

Les dirigeants de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ont voté à l’unanimité jeudi qu’à l’expiration de leur contrat, ils commenceraient à faire grève le lendemain, rejoignant la Writers Guild of America, qui a quitté le 2 mai.

« C’était incroyable d’être ici maintenant que nous avons le second souffle des membres du SAG qui arrive », a déclaré Paul Scheer, qui était déjà en grève en tant qu’écrivain et fait maintenant la même chose en tant qu’acteur, devant le siège de Netflix à Hollywood. « Je suis en grève deux fois, ce qui signifie que je dois marcher le double du pas, ce qui est difficile, mais je suis prêt à le faire. »

Lundi, les températures étaient dans les années 80 à New York et bien au-dessus de 90 degrés F (32 C) dans certaines parties de Los Angeles, où certains piquets de grève de l’après-midi ont été annulés en raison de la chaleur extrême.

Un rassemblement syndical était prévu plus tard dans la journée à Atlanta, où de nombreuses productions ont déménagé ces dernières années en raison d’allégements fiscaux et d’autres baisses de coûts.

La question a également été soulevée à Washington, lorsque l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a répondu à une question lors du briefing de lundi sur la question de savoir si l’administration Biden soutenait les objectifs des travailleurs du divertissement en grève.

«Le président estime que tous les travailleurs, y compris les écrivains, y compris les acteurs, méritent un salaire équitable. Et ils méritent des avantages équitables », a déclaré Jean-Pierre. « Nous espérons sincèrement que les grèves des acteurs et des scénaristes seront résolues et que les parties se réuniront et concluront un accord mutuellement bénéfique dès que possible. »

Alors que les acteurs et les écrivains ont également souligné la nécessité de parvenir à un accord, peu pensaient qu’un tel accord arriverait bientôt, étant donné la grande distance entre les syndicats et l’Alliance des producteurs de films et de télévision – qui représente les studios, les streamers et les sociétés de production dans les négociations. qui ne se produisent ni ne sont actuellement prévus.

Les principaux problèmes pour les deux syndicats incluent les paiements résiduels, qui ont été presque anéantis par le passage au système de streaming, et l’utilisation non rémunérée de leur travail et de leur ressemblance par des avatars d’intelligence artificielle.

L’AMPTP a déclaré avoir proposé des conditions équitables sur ces questions et sur d’autres.

« Ce sont des choses que je peux personnellement négocier », a déclaré Bacon. « Mais je suis ici pour la classe ouvrière, la classe moyenne de notre syndicat qui a besoin de ces dispositions de base dans le contrat de base. »

___

Les écrivains d’Associated Press John Carucci à New York, Zeke Miller à Washington, Krysta Fauria à Los Angeles et Leslie Ambriz à Burbank, Californie ont contribué.