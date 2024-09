Acteurs de romance qui se détestaient ou qui tombaient amoureux

Le manque de confiance en ses propres talents d’actrice était l’une des raisons pour lesquelles elle se déchaînait sur le plateau. Winger a admis qu’elle « s’en prenait à tout le monde ».

Elle n’a pas hésité à révéler ce qu’elle a toujours pensé du film : « Ce n’est un secret pour personne que je n’aimais pas Officier et Gentleman à l’époque, et je ne l’aime certainement pas maintenant, donc au moins personne ne pourrait m’accuser d’être incohérente. »

Dans une interview accordée au Telegraph en 2021, Winger adressé son commentaire infâme selon lequel Gere était une « costar de mur de briques », déclarant : « J’aurais probablement pu trouver quelque chose de mieux. »

Cependant, elle affirme que Gere ne lui a jamais laissé oublier l’insulte : « [When] Je le croise et il me dit : « Tu dis toujours ces choses sur moi ? » a-t-elle admis.

Gere n’a jamais répondu publiquement aux affirmations de Winger.