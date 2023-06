Acteurs de Bollywood qui ont donné le maximum de hits

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt forment le couple le plus mignon de Bollywood. Le couple nous laisse souvent sans voix avec leurs photos amoureuses sur les réseaux sociaux. Le 22 juin, les nouveaux parents de B-town se sont cliqués ensemble à l’aéroport de Mumbai. Ils ont pris du temps sur leurs horaires chargés et se sont envolés pour Dubaï pour un voyage. Récemment, le duo a été aperçu en train de dîner dans un restaurant de Dubaï. Une photo d’Alia et Ranbir posant pour un clic avec un fan lors de leur rendez-vous romantique a fait surface sur Instagram, ce qui a attiré l’attention de leurs admirateurs.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor dînent à Dubaï

Sur la photo, Alia et Ranbir ont été capturés en train de se jumeler dans des tenues noires. Alia dégageait de jolies vibrations, se glissant dans une robe à bretelles et à col festonné. L’actrice portait un maquillage minimal et accessoirisait son look prêt pour un rendez-vous avec de délicats bijoux en argent. Elle a complété son look avec des tresses ouvertes et portait un sac à bandoulière noir clouté de pierre. Ranbir était beau dans son avatar rasé de près, arborant une chemise à moitié déboutonnée qu’il associait à un pantalon.

La photo mettait également en vedette l’un des fans d’Alia et Ranbir, qui se tenait au milieu du duo pour le clic affichant un grand sourire, pour avoir pu rencontrer ses célébrités préférées. Nous avons également eu un aperçu de l’arrière-plan bien décoré du restaurant, avec les membres du personnel au travail. La fille de Ranbir et Alia, Raha n’a pas accompagné leurs parents lors du voyage à Dubaï.

Le look rasé de près de Ranbir Kapoor est plébiscité par les paparazzi

Jeudi, lorsque Ranbir et Alia ont été repérés à l’aéroport de Mumbai, Ranbir a attiré l’attention des paparazzi pour son look sans barbe et rasé de près. Alia a enfilé un ensemble décontracté entièrement noir, tandis que Ranbir a tué son look garçon, portant une chemise blanche et un pantalon blanc cassé, les deux arborant des lunettes de soleil. Dans l’une des vidéos virales, on a entendu des photographes apprécier le nouveau look de Ranbir auquel l’adorable réponse d’Alia était « Aur mera (et moi)? »

Les prochains films de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt

Côté travail, Ranbir et Alia se préparent pour leurs prochains films. Ranbir sera bientôt vu dans un avatar robuste pour Animal de Sandeep Reddy Vanga. Le film, mettant en vedette Rashmika Mandanna dans le rôle principal féminin, sortira en salles le 11 août. Alia s’est associée à Ranveer Singh pour la comédie romantique très attendue de Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, dont la sortie est prévue le 28 juillet. une partie de sa première entreprise hollywoodienne, Heart of Stone, aux côtés de Gal Gadot et Jamie Dornan.