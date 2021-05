Acteurs clés du triomphe de la 19e série A de l’Inter Milan

L’Inter Milan a remporté son premier titre de Serie A depuis 2010 et le 19e de l’histoire du club dimanche.

Nous regardons les acteurs clés de la première argenterie des géants italiens depuis la Coppa Italia 2011.

ROMELU LUKAKU / LAUTARO MARTINEZ

Le «gentil géant» d’Antonio Conte, Lukaku, a propulsé la ligne de front de l’Inter depuis sa signature de 80 millions d’euros (89 millions de dollars) de Manchester United juste après l’arrivée de l’entraîneur il y a deux ans.

Lukaku, 27 ans, et Lautaro Martinez, 23 ans, ont formé l’un des duos offensifs les plus redoutables d’Europe, le Belge marquant 21 buts en championnat à ce jour et l’Argentin 15.

« Beaucoup de gens ont tourné le nez quand nous avons signé Lukaku et ont dit qu’il était surfait », a déclaré l’entraîneur Conte. « Mais j’ai toujours dit qu’il arrivait avec du potentiel et s’il travaillait dur, il pourrait faire des choses extraordinaires.

«Lautaro s’améliore énormément dans tous les aspects. (Alexis) Sanchez est aussi un joueur important pour nous, mais il a Lukaku et Lautaro devant lui et cela me donne des maux de tête de sélection. «

NICOLO BARELLA

L’international italien Barella a également percé lors de sa deuxième campagne avec l’Inter après cinq saisons au club de sa ville natale de Cagliari.

Le partenariat du milieu de terrain de 24 ans avec l’arrière droit Achraf Hakimi a été productif pour l’Inter, ses performances le propulsant à un rôle de plus en plus important dans l’équipe italienne de Roberto Mancini.

«Je me sens beaucoup plus confiant en mes capacités», a déclaré Barella.

«L’entraînement avec de grands joueurs m’a aidé. Je les ai étudiés et je me suis amélioré en m’inspirant d’eux. «

ACHRAF HAKIMI

Le défenseur marocain Hakimi a mis du temps à se réchauffer après son arrivée l’été dernier du Real Madrid pour 40 millions d’euros (48 millions de dollars) après deux saisons en prêt au Borussia Dortmund.

Le rythme du joueur de 22 ans s’est avéré dévastateur sur le flanc droit avec sept buts lors de sa première saison en Serie A, confortant sa place d’arrière droit de premier choix de Conte.

MATTEO DARMIAN

Conte a qualifié l’ex-défenseur polyvalent de Manchester United Darmian de « valant 15 points » après que ses buts contre Cagliari et Hellas Verona aient remporté des victoires vitales dans la course au titre.

« Matteo s’est taillé une place importante ici à l’Inter », a déclaré Conte à propos du joueur capable de jouer la plupart des positions dans les quatre derniers.

«Il n’y avait pas de grande fanfare à son arrivée, mais il a joué pour un autre grand club de Manchester United. C’est un garçon exceptionnel, tu peux toujours compter sur lui. «

Le trio d’arrière-plan Milan Skriniar, Stefan De Vrij et Alessandro Bastoni a également fourni la défense la plus serrée de la ligue avec le capitaine Samir Handanovic généralement solide dans les buts.

CHRISTIAN ERIKSEN

Le retour en forme du Danois après un début de vie difficile en Italie a été l’une des clés du succès de l’Inter dans la seconde moitié de la saison.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham et de l’Ajax avait eu besoin de temps pour s’adapter au championnat italien très tactique après son arrivée début 2020.

« Conte et moi avions besoin de mieux nous comprendre », a déclaré Eriksen, 29 ans, qui a marqué un coup franc décisif en Coupe d’Italie contre l’AC Milan, l’égalisation tardive à Naples et le premier but de la victoire 2-0 à Crotone sur Samedi qui a mis l’Inter au bord du titre.

