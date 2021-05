Acteurs clés du conflit à Gaza

WASHINGTON – Le président Joe Biden subit une pression croissante pour aider à mettre fin au conflit meurtrier entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui contrôle la bande de Gaza. En une semaine de frappes aériennes et d’attaques à la roquette, au moins 212 Palestiniens et 10 Israéliens ont été tués.

Mais si les États-Unis ont un poids important dans la région et cherchent depuis longtemps à négocier un accord de paix entre Israël et les Palestiniens, la Maison Blanche n’est pas l’acteur le plus important à l’heure actuelle.

Voici un aperçu des rôles et des motivations de ceux qui sont engagés dans la confrontation militaire – et de ceux qui tentent d’y mettre fin.

Hamas

Hamas est un groupe islamique militant qui ne reconnaît pas le droit d’Israël à exister. Il a été lancé en 1987 par un religieux palestinien, et depuis 2007, le Hamas contrôle Gaza, une petite parcelle de terre bordant la mer Méditerranée et abritant environ 2 millions de Palestiniens.

Les États-Unis et l’Union européenne considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. La tactique militaire du Hamas contre Israël est passée au fil des ans de la planification d’attentats suicides à la constitution d’un arsenal de roquettes de précision variable.

Le groupe s’est longtemps opposé aux pourparlers de paix entre Israël et le Organisation de libération de la Palestine, l’organisation politique faîtière qui dirige la Cisjordanie avec le Mouvement Fatah. Le Hamas a condamné les Accords d’Oslo de 1993, en vertu desquels les Palestiniens ont acquis une certaine autorité sur certaines parties de la Cisjordanie et de Gaza, tandis que l’OLP a officiellement reconnu Israël.

Dans le conflit actuel, l’armée israélienne dit que le Hamas a tiré davantage de 3000 roquettes sur des cibles civiles en Israël. Les Forces de défense israéliennes disent avoir intercepté environ 90% de ceux avec des Un dôme de fer système de défense antimissile.

Le Hamas, qui a une aile politique aussi bien qu’une aile militaire, essaie de capitaliser sur le désarroi de la politique palestinienne et de « prendre une longueur d’avance sur le Fatah », a écrit Michael Koplow du Forum politique d’Israël dans une analyse. Le Fatah est un parti politique palestinien rival opérant en Cisjordanie et dirigé par Le président palestinien Mahmoud Abbas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est un leader extrémiste qui a activement promu les colonies juives en Cisjordanie et dans d’autres enclaves palestiniennes.

Les critiques disent que sa politique a aidé à préparer le terrain pour le conflit actuel en créant un sentiment de désespoir parmi les Palestiniens qui veulent leur propre État indépendant. Une des étincelles de la confrontation a été un effort des colons juifs pour expulser les familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est.

Netanyahu, le Premier ministre israélien le plus ancien, a été incapable de rassembler une coalition au pouvoir après quatre élections successives au cours desquelles l’électorat israélien a refusé de donner à son parti de droite, le Likoud, une majorité claire. Le dirigeant israélien s’est efforcé de rester au pouvoir en partie parce qu’il fait face à un procès pour corruption et a demandé l’immunité du parlement israélien.

Jon Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Center for Strategic and International Studies, a déclaré que si «tout (Netanyahu) fait est politiquement calculé», il ne pense pas que le dirigeant israélien utilise le conflit pour détourner l’attention de ses propres problèmes politiques. .

Mais cela a néanmoins cet effet: une tentative de factions rivales de réunir une majorité au pouvoir s’est effondrée lorsque la violence a éclaté. Au moins une des factions rivales avait prévu de rejoindre une coalition comprenant, pour la première fois dans l’histoire d’Israël, un parti politique arabe israélien.

Biden et les États-Unis

Les États-Unis considèrent Israël comme son allié le plus important au Moyen-Orient, et ils envoient plus de 3 milliards de dollars par an en aide à la sécurité à Israël.

Les critiques ont critiqué Biden pour sa gestion du conflit, beaucoup affirmant que son administration n’a pas donné la priorité aux questions israélo-palestiniennes et a raté plusieurs occasions d’intervenir avant qu’il ne devienne une confrontation militaire.

Les précédents présidents, de Bill Clinton à Barack Obama, ont nommé des envoyés de haut niveau pour tenter de négocier un accord de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. L’ancien président Donald Trump a chargé son gendre et conseiller principal Jared Kushner de développer ce qu’ils espéraient être une proposition de paix révolutionnaire.

Mais ces efforts ont tous échoué et certains pensent que Biden ne voulait pas consacrer de précieux capitaux de politique étrangère à un conflit qui a frustré même les diplomates les plus aguerris.

« Ce qu’il veut éviter, par-dessus tout, c’est un combat avec Israël qui pourrait s’avérer politiquement coûteux chez lui », a écrit Peter Beinart, rédacteur en chef du magazine de gauche Jewish Currents, dans un essai la semaine dernière. Beinart a noté que lorsque le conflit a éclaté, l’administration a envoyé un envoyé de niveau intermédiaire dans la région pour aider à la médiation.

Les conseillers à la sécurité nationale de Biden disent qu’il a été profondément engagé. Lundi, Biden a exprimé son soutien à un cessez-le-feu lors d’un appel avec Netanyahu, selon un relevé de la Maison Blanche. Biden s’est entretenu avec Netanyahu à plusieurs reprises depuis que les violences ont éclaté et il s’est entretenu avec Abbas ce week-end. Les États-Unis n’ont pas de lignes de communication avec le Hamas en raison de leur statut de groupe terroriste désigné.

Martin Indyk, ancien envoyé spécial américain pour les négociations israélo-palestiniennes, a déclaré que Biden ne pouvait pas résoudre la crise, en partie parce que le Hamas et Israël veulent préserver le statu quo.

« Les objectifs des deux parties dans ce cycle sont strictement limités », a écrit Indyk dans un éditorial des Affaires étrangères le 14 mai. « Le Hamas espère renforcer sa position parmi les Palestiniens; Israël espère rétablir sa dissuasion contre les attaques du Hamas contre ses citoyens. Aucune des deux parties souhaite que les États-Unis négocient une solution à deux États. «

Mais il a dit que Biden ne pouvait pas ignorer le conflit.

« L’administration Biden devra gérer le conflit d’une manière qui contribue à créer un horizon politique pour les Palestiniens », a-t-il dit, ce qui signifie pousser Israël à geler les colonies israéliennes et faire pression sur Abbas pour qu’il reporte les élections prévues.

Égypte, Qatar et Nations Unies

Peu de temps après le début des combats, le Gouvernement égyptien a envoyé des médiateurs pour tenter de négocier un cessez-le-feu, et beaucoup considèrent le rôle du Caire comme essentiel.

« Les seuls qui ont une réelle influence sur le Hamas en ce moment sont les Egyptiens », a déclaré la semaine dernière à CNN Dennis Ross, un ancien diplomate américain qui a travaillé pendant des années sur le processus de paix au Moyen-Orient.

Il a noté que l’Égypte, qui partage une frontière avec Gaza, avait contribué à négocier les quatre derniers cessez-le-feu dans la région, y compris en 2014.

« Ils sont dans une position où ils vont au Hamas et ils peuvent dire: ‘Nous pouvons aussi utiliser notre influence avec les Israéliens, mais si vous ne nous répondez pas, ne vous attendez pas à ce que nous vous sauvions des Israéliens. et ne vous attendez pas à ce que nous ouvrions la frontière », a déclaré Ross.

Qatar et Les Nations Unies les fonctionnaires tentent également de négocier une trêve. Mais les discussions ont échoué.

Le plus haut dirigeant du Hamas,Ismail Haniyeh, a déclaré à l’Associated Press que le groupe a été contacté par les Nations Unies, la Russie, l’Égypte et le Qatar mais «n’acceptera pas une solution qui ne soit pas à la hauteur des sacrifices du peuple palestinien».

Netanyahu n’a pas manifesté d’intérêt pour un cessez-le-feu, affirmant qu’Israël n’a pas encore atteint ses objectifs militaires.

« Nous essayons de dégrader les capacités terroristes du Hamas et de dégrader sa volonté de recommencer », a-t-il déclaré dans une interview sur CBS « Face the Nation ».

Indyk a déclaré que les Égyptiens et d’autres joueurs finiraient par aboutir à une trêve, mais il a offert une vue sombre de ce qui allait suivre.

«Les deux camps enterrent leurs morts, nettoient les décombres et reprennent leurs activités habituelles» tandis que le Forces de défense israéliennes et le Hamas se prépare pour le prochain tour, a-t-il écrit. « L’approche de l’administration Biden jusqu’à présent suggère que Washington sera à l’aise d’accepter cette fin malheureuse. »