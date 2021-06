Acteur vétéran diagnostiqué avec un épanchement pleural bilatéral

Mohammed Yusuf Khan, connu professionnellement sous le nom de notre propre Dilip Kumar, ne se sent pas bien depuis quelques années en raison de sa vieillesse. L’acteur et philanthrope vétéran, surtout connu pour son travail dans le cinéma indien, a été admis à l’hôpital non-COVID PD Hinduja de Khar après avoir eu du mal à respirer.

Dimanche matin (6 juin), un tweet a été publié sur le compte de l’acteur informant de sa mauvaise santé. «Dilip Sahab a été admis à l’hôpital non-Covid PD Hinduja Khar pour des tests et des enquêtes de routine. Il a eu des épisodes d’essoufflement. Une équipe d’agents de santé dirigée par le Dr Nitin Gokhale s’occupe de lui. S’il vous plaît, gardez Sahab dans vos prières et restez en sécurité », lit-on dans le tweet.

Après son diagnostic, les médecins ont informé sa famille qu’il avait un épanchement pleural bilatéral (eau dans les poumons) et qu’il était maintenant sous oxygénothérapie en raison d’une baisse de la saturation en oxygène. Confirmé par Etimes, le médecin a également déclaré : « Mais il est stable et n’est pas en réanimation. Si tout se passe bien, il pourra sortir dans 2-3 jours ».

L’acteur de 98 ans a également été hospitalisé le mois dernier pour un bilan de santé régulier et est sorti après deux jours. Avant le verrouillage de COVID-19 l’année dernière en mars, l’acteur Dilip Kumar a révélé que sa femme Saira Banu et lui étaient isolés et étaient mis en quarantaine par mesure de précaution.

Saira Banu a également partagé une mise à jour sur la santé de l’acteur légendaire dans un message audiovisuel, dans lequel elle a déclaré: « Sab kuch theek hai, allah ka shukr hai, aap sab ki dua hai (Nous avons votre amour. Nous avons votre affection et nous sont si reconnaissants envers vous et si reconnaissants envers Dieu. Dieu est bon, merci). »