Acteur légendaire de « Deliverance », « Superman »

Ned Beatty, qui a eu des rôles mémorables dans les drames classiques « Network », « Nashville », « Deliverance » et « Superman » de 1978, est décédé. L’acteur légendaire avait 83 ans.

Beatty est décédé tôt dimanche, dans sa maison de Los Angeles, entouré de sa famille et de ses proches, a déclaré sa manager Deborah Miller dans un communiqué à USA TODAY. La famille de Beatty a décidé de garder confidentiels les détails de sa mort pour le moment, selon le communiqué.

« Ned est un talent emblématique et légendaire, ainsi qu’un ami cher, et il nous manquera à tous », indique le communiqué.

Le natif du Kentucky a fait irruption dans des films jouant le génial vacancier Bobby Trippe, brutalement violé par un bûcheron dans « Deliverance » de 1972, avec Burt Reynolds et Jon Voight. La scène dans laquelle Trippe est brutalisé est devenue la plus mémorable du film, établissant Beatty comme un acteur dont les cinéphiles ne connaissaient peut-être pas le nom mais dont ils reconnaissaient toujours le visage.

« Pour les gens comme moi, il y a beaucoup de ‘Je te connais ! Je vous connais! Dans quoi t’ai-je vu ?’ », a déclaré Beatty à l’Associated Press en 1992.

Burt Reynolds : La star de ‘Deliverance’ et sex-symbol hollywoodien diablement attentionné, décède à 82 ans

Beatty a joué le rôle du dirigeant d’entreprise Arthur Jensen dans « Network » de 1976, recevant sa seule nomination aux Oscars pour le rôle qui présentait le discours d’argent immortel à Howard Beale (Peter Finch). « VOUS vous êtes mêlé des forces primitives de la nature, et VOUS… ALLEZ… EXPIMER! »

En 1978, Beatty a inversé le scénario pour jouer l’un des rôles les plus mémorables de sa carrière en tant qu’homme de main maladroit Otis, aux côtés du méchant de Gene Hackman, Lex Luther, dans « Superman ». Beatty est également apparu dans la suite de 1980.

Dans « Rudy » de 1993, Beatty a joué le rôle de Daniel Ruettiger, le père de la classe ouvrière de Rudy Ruettiger.

Parmi les autres rôles au cinéma, citons « All The President’s Men », « The Front Page », « Nashville » et « The Big Easy ».

Dans « Toy Story 3 » de 2010, Beatty a exprimé le sinistre ours Lotso qui dirigeait les jouets de Sunnyside Daycare, un rôle qui lui a valu une nomination au MTV Movie Award du meilleur méchant. L’année suivante, il a exprimé Tortoise John, le maire d’une ville de l’Ouest appelée Dirt, dans le film d’animation « Rango »,

Dans une interview de 1977, il a expliqué pourquoi il préférait être un acteur de soutien.

« Les stars ne veulent jamais lancer une balle courbe au public, mais ma grande joie est de lancer des balles courbes », a déclaré Beatty à AP. «Être une star réduit votre efficacité en tant qu’acteur parce que vous devenez une partie identifiable d’un produit et quelque peu prévisible. Vous devez faire attention à vos P et Q et nourrir vos fans. Mais j’aime surprendre le public, faire l’inattendu. »

À la télévision, Beatty était à son meilleur en tant que Det. Stanley « The Big Man » Bolander sur « Homicide: Life on the Street » de NBC et pour des rôles récurrents dans « Roseanne » en tant que père de John Goodman.

Beatty est né à Louisville en 1937. Il a épousé Sandra Johnson en 1999 et a eu huit enfants issus de trois mariages précédents.

Contribuer :: The Associated Press