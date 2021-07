Acteur et créateur de contenu – Ankur Raghav joue son rôle pour faire prospérer différentes plateformes OTT sur le paysage du streaming

Avec l’explosion des plateformes de streaming, nous voyons un certain nombre de plateformes OTT devenir partie intégrante du monde du streaming. Cependant, avec la concurrence, les débutants parmi les plates-formes OTT sont confrontés à des moments difficiles sur le paysage Web. C’est là que le créateur de contenu et acteur Ankur Raghav entre en scène. Il a aidé un certain nombre de plateformes OTT à prospérer sur le Web. Il s’assure de promouvoir leur contenu sur le paysage web, les rendant durables dans ce mauvais monde de concurrence. De cette façon, il fait également en sorte que les développeurs de contenu soient également promus sur différentes plates-formes OTT.

Cela signifie que des professionnels comme des artistes, des écrivains, des développeurs de contenu et d’autres choses et il a des rôles majeurs à jouer à cet égard. Il a non seulement aidé ces talents, mais a même aidé plusieurs plateformes OTT à prospérer de manière considérable. Tout cela grâce à son exposition dans le domaine du jeu d’acteur et de la réalisation de courts métrages. Tout a commencé quand il était jeune et adolescent, il s’est assuré de se laisser aller aux médias sociaux et a appris des choses qui l’ont aidé à prospérer sur plusieurs sites de réseaux sociaux comme Instagram.

Dans le même temps, il s’est lancé dans quelques chaînes YouTube et l’une des principales est Naughty World. Ici, dans cette chaîne, il a pu utiliser des choses comme la satire, l’humour, les trolls et d’autres choses afin de construire les choses de la bonne manière. Il a rapidement réussi à attirer autant d’abonnés qu’il le pouvait, tandis que ses réseaux sociaux étaient capables de le commercialiser si bien sur le paysage Web. Aujourd’hui, il occupe une bonne position sur les sites de réseaux sociaux comme Instagram avec 10 millions, ce qui l’a encore aidé à gagner 485 000 abonnés sur la chaîne YouTube.

