Acteur en garde à vue après avoir prétendument poignardé son ex-petite amie, fuyant vers la frontière mexicaine

Un acteur est accusé d’avoir tenté de tuer son ex-petite amie en la poignardant à plusieurs reprises dans sa maison de Los Angeles, selon les procureurs.

Nick Pasqual serait entré par effraction au domicile de la victime et l’aurait poignardée avec un couteau vers 4h30 du matin le 23 mai, a annoncé mercredi le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

La victime, qui a récemment déposé une ordonnance de non-communication contre Pasqual, a été hospitalisée avec des blessures graves, ont indiqué les procureurs.

Pasqual – qui est apparu dans des rôles invités dans des émissions de télévision telles que « Comment j’ai rencontré votre mère » et « Archive 81 » – aurait fui les lieux et aurait ensuite été appréhendé à un point de contrôle frontalier entre les États-Unis et le Mexique au Texas, ont indiqué les procureurs.

Maury Phillips/WireImage/Getty Images

Pasqual, 34 ans, est accusé de tentative de meurtre, de cambriolage au premier degré en présence d’une personne et d’avoir blessé un conjoint, un concubin, un fiancé, un petit ami, une petite amie ou le parent d’un enfant, ont indiqué les procureurs. Aucune date de mise en accusation n’a été fixée.

« Mes pensées et mes plus sincères condoléances vont à la victime de cet horrible incident », a déclaré le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, dans un communiqué. « Notre bureau, y compris notre Bureau des services aux victimes, lui apporte son soutien et ses ressources alors qu’elle s’embarque dans le long et difficile voyage de guérison du traumatisme physique et émotionnel qui lui a été infligé. »

« Cet incident odieux est un rappel brutal des dangers de la violence domestique », a poursuivi Gascón. « Nous veillerons à ce que la personne responsable de cet acte flagrant soit tenue responsable de ses actes. »

Pasqual pourrait être condamné à la prison à vie s’il est reconnu coupable, ont indiqué les procureurs.

Si vous ou un de vos proches êtes victime de violence domestique, veuillez appeler la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 ou accéder à l’aide via leur chat sur thehotline.org.