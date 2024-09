Acteur de Truth Social, la société mère de Trump remporte une décision judiciaire sur le transfert d’actions

DOVER, Del. — Un juge fédéral du Delaware a statué en faveur d’une entreprise qui cherchait à s’assurer qu’elle serait en mesure de vendre sa participation minoritaire dans la société mère de l’ancien président Donald Trump. Plateforme sociale Truth.

Le juge a accordé vendredi un jugement sommaire à United Atlantic Ventures LLC, basé en Floride, dans le cadre d’un procès intenté contre Odyssey Transfer and Trust Co., une entreprise basée au Minnesota qui gère les transferts de titres entre les actionnaires enregistrés.

UAV appartient à Andrew Litinsky et Wesley Moss, anciens candidats de l’émission télévisée de Trump, « The Apprentice », qui ont également contribué à faciliter une fusion qui a rendu Trump Media public en mars.

Depuis lors, UAV et Trump Media ont se bat devant les tribunaux Les avocats de Trump Media ont assuré à un juge de l’État du Delaware en début d’année qu’UAV avait droit à une participation de 8,6 % et qu’elle ne subirait aucune dilution liée à la fusion. Ils soutiennent désormais, cependant, qu’UAV n’a pas droit à ses actions en raison de la mauvaise gestion de Litinsky et Moss avant la fusion.

La décision de vendredi fait suite aux inquiétudes d’UAV selon lesquelles elle ne recevra pas ses actions Trump Media, actuellement évaluées à environ 350 millions de dollars, d’Odyssey lorsque la période de blocage post-fusion expirera le 19 septembre. Selon les documents judiciaires, Odyssey a déclaré à UAV plus tôt cette année qu’elle suivrait les instructions de TMTG et de ses avocats.

Après qu’Odyssey a déposé une plainte, les parties semblent être parvenues à une résolution, Odyssey déclarant qu’elle supprimerait les restrictions de transfert sur les actions après l’expiration de la période de blocage « sans préférence pour aucun actionnaire de TMTG ». Cependant, après avoir demandé l’approbation de Trump Media, Odyssey a essayé de modifier cette formulation pour « sur la même base que d’autres actionnaires de TMTG dans une situation similaire ».

Trump détient environ 115 millions d’actions TMTG, soit environ 60 % des actions en circulation de la société.

Le juge de district américain Gregory Williams a remis en question la conduite d’Odyssey, notant qu’elle prétendait que le changement de langue était « sans importance », tout en lui permettant de faire échouer les négociations de règlement.

« Même en dehors des négociations de règlement, la conduite d’Odyssey a été insaisissable », a écrit Williams.

Williams a ordonné que lorsque Odyssey sera informé par TMTG de l’expiration des dispositions de blocage, il devra en informer rapidement UAV, supprimer les restrictions de transfert sur toutes les actions et ne pas interférer avec la livraison des actions.

Les TMTG cours de l’action L’action a atteint un sommet de 79,38 $ lors de son premier jour de négociation, mais oscille désormais autour de 17 $, clôturant vendredi à 17,10 $.