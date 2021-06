acteur de télévision bengali Suvo Chakraborty menace de se suicider lors de Facebook live, secouru par la police | Nouvelles des gens

New Delhi : L’acteur de télévision bengali populaire Suvo Chakraborty a menacé de mettre fin à ses jours lors de sa session Facebook en direct le 8 juin 2021. Il aurait cité le chômage depuis plus d’un an comme raison pour laquelle il voulait mettre fin à ses jours.

Selon le rapport du Times of India, après cette menace choquante sur Facebook Live, les amis de Suvo Chakraborty ont alerté la police, qui est arrivée à l’heure et a sauvé l’acteur. Le rapport de TOI a cité un porte-parole de la police disant : « Nous considérons ces questions très au sérieux. Hier soir, nous avons reçu un appel d’un utilisateur de Facebook au sujet de l’incident et nous avons répondu rapidement. Il est en sécurité.

Suvo Chakraborty a écrit « J’arrête » sur son message Facebook et a mis fin à sa session en direct, ce qui a inquiété les fans et les sympathisants.

L’acteur est devenu célèbre avec Mangal Chandi, qui a été interrompu l’année dernière en raison du verrouillage mortel induit par le nouveau coronavirus.

Suvo a travaillé dans des émissions de télévision telles que Mangal Chandi, Irabotir Chupkotha et Manasa.

L’émission télévisée populaire Mangal Chandi est un drame mythologique mettant en vedette Adrija Auddy Roy, Sreyasri Roy, Shamik Chakraborty et Nabanita Malakar, entre autres.