Acteur brésilien, porté disparu depuis 4 mois, retrouvé mort dans une boîte en bois enterrée

Jefferson Machado, un acteur brésilien porté disparu depuis plusieurs mois, a été découvert mort dans une boîte en bois à l’extérieur d’une maison à Rio de Janeiro, selon un rapport du Poste de New York. Son amie de la famille Cintia Hilsendeger a posté un message sur la page Instagram de l’acteur confirmant sa mort. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que Jeff a été retrouvé sans vie le 22/05/2023 », a-t-elle écrit.

Le corps de l’homme de 44 ans a été retrouvé enchaîné et emballé dans une boîte en bois qui avait été recouverte de béton et enterrée à six pieds sous l’arrière-cour d’une maison, selon les autorités.

« Il avait les bras attachés derrière la tête et enterré dans une malle qui ressemble beaucoup à celles de sa propre maison », a déclaré l’avocat de la famille, Jairo Magalhaes. L’avocat a déclaré que le corps avait été identifié grâce aux empreintes digitales et qu’il avait une « ligne » sur le cou, indiquant qu’il avait été étranglé.

« Jefferson a été brutalement assassiné par des gens jaloux, pervers et bien sûr sans scrupules. Plus d’informations à venir La police du canton de RJ a fait un excellent travail ! Merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé avec chaque petit détail », a ajouté la famille sur Instagram.

Selon le point de vente, la police enquête actuellement sur un homme qui avait loué la propriété. Le suspect a été vu pour la dernière fois entrer dans la maison il y a environ un mois. Il convient également de noter qu’il aurait connu M. Machado.

La famille de l’acteur a découvert son enlèvement après qu’une organisation non gouvernementale les a contactés pour les informer que ses huit chiens avaient été abandonnés chez lui. Pendant plusieurs mois, la famille a continué à recevoir des SMS de quelqu’un qu’ils pensaient se faire passer pour M. Machado. Sa mère Maria Das Dores a déclaré qu’elle se méfiait de l’e-mail car il était plein de fautes d’orthographe et ne ressemblait pas à son fils.