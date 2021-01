Les autorités indiennes ont exprimé leur indignation lorsque la statue du Mahatma Gandhi à Davis, en Californie, offerte par le gouvernement indien en 2016, a été démolie et vandalisée par des assaillants inconnus.

«Le Gouvernement indien condamne fermement cet acte malveillant et méprisable contre une icône universellement respectée de la paix et de la justice», Le ministère indien des Affaires extérieures (MEA) a déclaré dans un déclaration suite aux images du vandalisme diffusé sur les réseaux sociaux.

L’ambassade de l’Inde a soulevé la question avec le département d’État à Washington, tout comme le consulat général de l’Inde à San Francisco auprès des autorités locales.

La statue de bronze de 6 pieds de haut et de 294 kg (650 livres) a été sciée aux chevilles et la moitié de sa tête manquait. Elle a été retrouvée dans Central Park à Davis par un employé de la ville dans la matinée du 27 janvier. La statue a été enlevée et isolée et sera examinée dans le cadre d’une enquête.

Le chef adjoint Paul Doroshov du département de police de Davis a appelé la statue un « icône culturelle » et dit que l’affaire est prise « très sérieusement. »

Certains militants ont suggéré que le vandalisme pourrait être un crime de haine.

« Nous condamnons cette profanation lâche et appelons le département de la Sécurité intérieure et le FBI à enquêter sur ce crime de haine, comme cela a probablement été fait dans l’intention d’intimider la communauté amérindienne », Le directeur du plaidoyer de la Hindu American Foundation (HAF) en Californie, Easan Katir, a déclaré à propos de l’incident.

L’organisation a tweeté que l’acte de vandalisme ne concernait pas Gandhi lui-même, mais plutôt un mouvement vers « Intimider l’Inde et les Indiens américains. »

