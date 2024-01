« Acte génocidaire cruel » – Le Mouvement des pays non alignés condamne la guerre d’Israël contre Gaza

Par l’équipe de Palestine Chronicle

Les dirigeants des pays du Mouvement des non-alignés (NAM) ont condamné l’attaque israélienne contre la bande de Gaza et appelé à un cessez-le-feu immédiat, lors du sommet annuel du bloc de 120 membres.

“Nous exigeons la fin immédiate de cette guerre injuste contre les Palestiniens et la mise en œuvre de la solution à deux États”, aurait déclaré le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahmat, lors de la réunion des chefs d’État à Kampala, la capitale de l’Ouganda.

Le sommet, qui a débuté le 15 janvier, se poursuivra jusqu’au 20 janvier.

Le vice-président cubain, Salvador Valdes Mesa, a déclaré : « Depuis le 7 octobre, nous avons été témoins de l’un des actes de génocide les plus cruels jamais enregistrés dans l’histoire. »

« Comment les pays occidentaux, qui prétendent être si civilisés, peuvent-ils justifier le meurtre de femmes et d’enfants à Gaza, les bombardements aveugles d’hôpitaux et d’écoles et le privation d’accès à l’eau potable et à la nourriture ? » aurait-il interrogé dans son discours de vendredi.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 24 927 Palestiniens ont été tuéet 62 388 blessés lors du génocide israélien en cours à Gaza qui a débuté le 7 octobre.

« Un assaut sans précédent »

Au début de la conférence lundi, l’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU, Riyad Mansour, a exprimé l’espoir que la conférence soit « solidaire du peuple palestinien ».

« Je crois qu’il en sera ainsi, que nous le déclarions de cette façon ou de cela, car les assauts et les agressions auxquels nous sommes confrontés depuis 100 jours sont sans précédent. »

“Et je sais que le mouvement qui a soutenu la Palestine depuis le début continuera à soutenir la Palestine jusqu’à ce que nous mettions fin à cette tragédie et accomplissions les droits inaliénables du peuple palestinien”, a ajouté Mansour.

Il a déclaré que trois objectifs doivent être atteints, parmi lesquels un cessez-le-feu immédiat, une aide humanitaire à Gaza et « la lutte contre le crime contre l’humanité que constitue le déplacement massif de notre population en dehors de Gaza, créant ainsi une deuxième Nakba ».

Le représentant iranien au sommet a déclaré que la « question importante du jour » était « le massacre quotidien des enfants et des femmes à Gaza ».

“La seule question sur laquelle nous devrions nous concentrer est celle-là”, a-t-il poursuivi, “et nous sommes prêts à coopérer pleinement”.

Insuffisance des Nations Unies

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a critiqué dans son discours les Nations Unies, affirmant que « ce conflit (à Gaza) a une fois de plus illustré la l’incapacité des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité, à maintenir la paix et la sécurité internationales.»

Ramaphosa a réitéré que l’Afrique du Sud « appelle à un cessez-le-feu immédiat et global à Gaza ».

Ramaphosa a déclaré qu’en raison de la situation qui ne cesse de s’aggraver, l’Afrique du Sud a demandé la Cour internationale de Justice d’édicter des mesures provisoires « ordonnant à Israël de mettre fin à sa campagne militaire à Gaza ».

De son côté, Mansour a exprimé son soutien à la « position historique de l’Afrique du Sud en s’adressant à la CIJ ».

« Nous attendrons la décision, nous l’étudierons… et déciderons collectivement des mesures que nous devrons prendre après cette décision », a déclaré l’ambassadeur palestinien.

« L’ère de l’impunité est terminée »

Le président algérien Abdelmajid Tebboune aurait exhorté Israël à répondre des crimes commis contre les Palestiniens, affirmant que « l’ère de l’impunité et de l’absence de responsabilité est terminée ».

Tebboune a fait ces commentaires dans un discours prononcé en son nom par le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui, selon l’agence de presse officielle algérienne.

Qualifiant l’attaque contre Gaza de « guerre génocidaire israélienne », il a appelé à des efforts collectifs intensifiés pour défendre la cause palestinienne, rapporte l’agence de presse Anadolu.

Le vice-président de Turquie, Cevdet Yilmaz, a déclaré lors du sommet qu’« au cours des six décennies écoulées, le monde a été témoin de nombreuses atrocités et de conflits violents ».

« Pourtant, la dévastation infligée aux Palestiniens depuis le 7 octobre par les attaques aveugles d’Israël à Gaza est sans précédent à bien des égards », a-t-il ajouté.

Il aurait également critiqué le Conseil de sécurité de l’ONU, le qualifiant de « paralysé en raison de ses défauts inhérents ».

La Palestine à l’ordre du jour

Adonia Ayebare, l’ambassadrice ougandaise à l’ONU, aurait déclaré que « la question palestinienne est un point à part entière à l’ordre du jour ; il y a un comité ministériel qui siégera et une déclaration sera négociée par les États membres.

Le sommet se tient sous le thème « Approfondir la coopération pour une influence mondiale partagée ».

Le MNA est un forum de 120 pays, actuellement dirigé par l’Ouganda, qui ne sont formellement alignés avec ou contre aucun grand bloc puissant. Elle a été fondée dans le but de promouvoir les intérêts des pays en développement dans le contexte de la guerre froide.

Après les Nations Unies, il s’agit du plus grand regroupement d’États au monde, selon son site Internet.



Le dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliye, président sortant, a cédé la direction au président ougandais Yoweri Museveni au début du sommet.

Museveni présidera l’organisation jusqu’en 2027.

