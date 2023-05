"Acte de terrorisme": Pak PM dénonce les violentes manifestations des partisans d’Imran Khan

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a condamné mercredi les manifestations des partisans de l’ancien Premier ministre Imran Khan après son arrestation dans une affaire de corruption et a averti de traiter les manifestants avec une poigne de fer.

Le Premier ministre a prononcé un bref discours à la nation après que le pays a été secoué par la violence au cours des deux derniers jours, qui ont vu des attaques contre des installations militaires et des propriétés de l’État.

« L’attaque contre la propriété publique est un acte de terrorisme et d’inimitié envers le pays », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que ceux qui se font justice eux-mêmes seraient traités avec une poigne de fer.

« Ils recevront une punition exemplaire », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que « la protection de l’État et de l’idéologie du Pakistan est plus précieuse pour nous que nos vies et nous ne permettrons à personne de conspirer contre cela » et a juré de vaincre les « desseins néfastes » des ennemis.

Il a accusé Khan et Pakistan Tehreek-e-Insaf d’avoir causé de graves dommages aux installations sensibles du pays.

« Une telle scène n’avait jamais été vue en 75 ans. De nombreuses vies étaient en danger. Même des ambulances ont été incendiées. L’autoroute Swat a été incendiée. Comme l’ennemi, des installations des forces armées ont été attaquées », a-t-il dit.

Le Premier ministre a allégué que les familles et les proches des opposants politiques n’étaient pas épargnés lorsque Khan dirigeait le pays, ajoutant que les ministres du joueur de cricket devenu politicien Khan avaient l’habitude de diffuser les détails des affaires contre les opposants politiques et que l’ancien Premier ministre avait l’habitude de prédire les arrestations.

« Non seulement les opposants politiques, mais la famille et les proches n’ont pas non plus été pardonnés », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que l’histoire politique du pays avait été très amère.

Shehbaz a également déclaré que jamais dans l’histoire les actes de vengeance en politique n’ont donné de bons résultats.

Il a déclaré qu’en vertu de l’ancienne loi sur la responsabilité, toute personne pouvait être arrêtée pendant 90 jours et qu’il était « impossible » d’obtenir une caution, mais son gouvernement a modifié cette loi et réduit la période de détention provisoire de 90 à 15 jours.

Parlant de l’arrestation de Khan, Shehbaz a déclaré que « toutes les preuves » dans l’affaire Al-Qadir Trust contre le président du PTI étaient disponibles et que le cabinet était tenu dans l’ignorance.

« Comment cela pourrait-il être la décision du cabinet alors que l’affaire concerne environ Rs 60 milliards du trésor national? » Il a demandé.

De violents affrontements entre les partisans d’Imran Khan et les forces de sécurité ont fait au moins sept morts et près de 300 blessés à travers le Pakistan alors que l’armée était déployée mercredi dans la capitale Islamabad, ainsi que dans les provinces du Pendjab, du Khyber Pakhtunkhwa et du Balouchistan pour maintenir la loi et commande.

Khan a été placé en garde à vue par les Rangers paramilitaires mardi sur ordre du National Accountability Bureau (NAB) depuis les locaux de la Haute Cour d’Islamabad où il était venu assister à une audience sur une affaire de corruption.

