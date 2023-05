La poussée de l’Alaska pour devenir un acteur plus important sur le marché de l’énergie propre est à l’honneur cette semaine lors d’une conférence convoquée par son gouverneur républicain, alors même que l’État continue d’adopter de nouvelles productions de combustibles fossiles, y compris le projet controversé de pétrole Willow sur le riche en pétrole Versant nord.

Lors de la conférence sur l’énergie durable de l’Alaska à Anchorage mardi, le gouverneur Mike Dunleavy a signé une mesure qu’il a fait adopter avec succès par la législature qui permettrait à l’État dépendant du pétrole de tirer profit de la vente de soi-disant crédits carbone aux entreprises cherchant à compenser leur émission de dioxyde de carbone. Les projets pourraient inclure des crédits pour améliorer la santé d’une forêt en éclaircissant ou en permettant aux arbres de grossir, augmentant ainsi le potentiel d’une forêt à retenir le carbone.

« Ce projet de loi va nous permettre maintenant d’avoir des conversations dans le monde entier avec des personnes impliquées dans le marché du carbone. Tout comme le pétrole, tout comme le gaz, tout comme notre bois, c’est une matière première qui peut être monétisée maintenant », a-t-il déclaré.

Les législateurs ont présenté le projet de loi comme permettant à l’Alaska d’avoir le meilleur des deux mondes – en continuant à autoriser les activités de forage pétrolier, d’exploitation minière et de bois tout en pénétrant également le marché potentiellement lucratif de la séquestration du dioxyde de carbone. Mais certains qui regardent l’incursion de l’Alaska dans ce secteur se demandent si le programme gagnera du terrain, car Dunleavy et les législateurs ont déclaré que l’objectif n’était pas de restreindre les émissions, mais de générer une nouvelle source de revenus.

« Il y a une sorte de champ de rêve dans ce problème. « Si vous plantez des arbres et créez des crédits, est-ce que quelqu’un les achètera? », A déclaré Barry Rabe, un politologue qui étudie la politique environnementale et climatique à Gerald Ford de l’Université du Michigan. École de politique publique.

« Ce qui n’est tout simplement pas clair, c’est à quoi ressemblerait ce marché et si oui ou non les acheteurs … trouveront qu’il s’agit d’un investissement attractif », a-t-il déclaré. « C’est le saut de la foi. »

L’Alaska n’a pas d’objectifs de réduction des émissions de carbone ni de plan climatique global et dépend fortement de la production de pétrole. Il subit également directement les impacts du changement climatique, tels que l’érosion côtière menaçant les villages autochtones, les incendies de forêt inhabituels et l’amincissement de la glace de mer.

Une grave érosion de la toundra de pergélisol menace les maisons du village Yupik Eskimo de Quinhagak dans le delta du Yukon en 2019. L’Alaska subit directement les effets du changement climatique. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Le projet Willow développé par ConocoPhillips Alaska est le dernier en date à attirer l’attention internationale sur les réserves de pétrole de l’État. Le projet approuvé par l’administration Biden plus tôt cette année pourrait produire jusqu’à 180 000 barils de pétrole par jour. Il fait face à des contestations judiciaires de la part d’écologistes qui soutiennent que les États-Unis devraient s’éloigner des nouveaux forages face au changement climatique.

La sénatrice de l’État républicain Shelley Hughes a déclaré qu’elle n’aimait pas le concept de crédit carbone, mais craignait que sans l’adopter, l’État ne soit confronté à des réactions négatives de la part de groupes concernant son soutien aux projets pétroliers et gaziers, y compris son soutien à Willow.

« Je pense que pour obtenir des investissements en capital dans notre État, nous allons devoir être perçus d’une manière qui essaie de surmonter tout cela », a-t-elle déclaré lors du récent débat législatif.

Le projet de loi adopté la semaine dernière était l’un des deux proposés par Dunleavy comme moyen de générer une nouvelle forme de revenus pour l’État, qui a lutté contre les déficits pendant une grande partie de la dernière décennie. Cela permettrait à l’État de mettre en place des projets de séquestration du carbone sur les terres forestières et de vendre des crédits aux entreprises cherchant à compenser leurs émissions, 20 % des revenus de ces ventes allant à un fonds public qui soutient les projets d’énergie renouvelable.

Le projet de loi permettrait également à l’État de louer des terres à des tiers qui souhaitent gérer leurs propres projets de séquestration, tels que le reboisement de zones brûlées par des incendies de forêt ou la culture de varech.

Il pourrait s’écouler plusieurs années avant que les premières ventes à crédit ne se produisent en raison du temps qu’il faudra pour mettre en place un programme et développer ou examiner des projets.

Cette photo de 2019 fournie par ConocoPhillips montre un camp de forage exploratoire sur le site proposé du projet pétrolier Willow sur le versant nord de l’Alaska. (ConocoPhillips/AP)

Une autre proposition de Dunleavy qui aurait mis en place un système de réglementation permettant le stockage souterrain du dioxyde de carbone n’a pas avancé cette session mais reste en jeu pour la session législative de l’année prochaine.

Dunleavy a déclaré que l’Alaska continuerait d’être connu comme un « géant du pétrole et du gaz », mais a également noté le potentiel de développement ultérieur des énergies renouvelables et d’autres énergies alternatives dans l’État. À ceux qui pensent que l’Alaska prend un risque avec son nouveau plan carbone, « je pense que c’est un grand risque », a-t-il déclaré.

Au cours du débat législatif sur le plan carbone, certains législateurs républicains ont déclaré que la mesure permettrait à l’Alaska de capitaliser sur la demande de compensations d’émissions de carbone des entreprises faisant déjà des affaires en Alaska qui pourraient autrement acheter des crédits carbone ailleurs.

« Donc, s’ils vont le faire de toute façon et qu’ils vont opérer [on] Terres de l’Alaska, alors pourquoi ne devrions-nous pas fournir le service de compensation carbone à ces entreprises ? », a déclaré le représentant républicain Kevin McCabe. « Au moins, cela reste en Alaska et nous en obtenons un avantage pour notre trésorerie d’État. »