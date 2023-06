L’ex-commandant en chef a accusé le gouvernement de « militariser » le ministère de la Justice et le FBI

L’ancien président américain Donald Trump a été giflé par des accusations fédérales liées à sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions en 2021, et devrait comparaître devant le tribunal la semaine prochaine.

De quoi parle l’affaire ?

Trump est accusé d’avoir conservé de manière inappropriée des dossiers gouvernementaux sensibles après son passage à la Maison Blanche. Alors que la loi américaine exige que les dossiers présidentiels soient transmis à la National Archives and Records Administration (NARA), l’agence affirme que Trump n’a pas remis tous les documents pertinents.

Le FBI a lancé une enquête sur la question au début de 2022, et a ensuite retrouvé des milliers de pages de documents après un raid sur le domaine Mar-a-Lago de Trump en août de la même année, y compris plus de 100 documents classifiés. Les avocats de l’ancien président ont également remis volontairement des dossiers supplémentaires, avant et après la signification du mandat de perquisition.

Le ministère de la Justice a ensuite fait appel à l’avocat spécial Jack Smith pour mener l’enquête, qui a abouti à un grand jury fédéral.