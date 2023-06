Acte d’accusation de Trump non scellé: quelles sont les charges retenues contre Trump et pourrait-il faire face à une peine de prison?

L’ancien président Donald Trump a été inculpé jeudi de crimes fédéraux en lien avec son prétendu refus de restituer des documents classifiés aux autorités fédérales après son départ de la Maison Blanche.

Trump était déjà le premier ancien président à faire face à des accusations criminelles et est maintenant le premier à faire face à des accusations criminelles fédérales. Il a été inculpé à New York en avril dans une affaire distincte concernant des paiements silencieux à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016. Et l’ancien président destitué à deux reprises pourrait faire face à des problèmes juridiques supplémentaires étant donné qu’il est la cible de plusieurs autres enquêtes civiles et pénales en cours.

L’acte d’accusation, qui n’a pas été scellé vendredi, accuse Trump de 31 chefs de rétention délibérée d’informations sur la défense nationale en vertu de la loi sur l’espionnage et d’un chef de fausses déclarations et représentations.

Avec son homme du corps Walt Nauta, Trump a également été accusé d’un chef de complot en vue d’entraver la justice, d’un chef de rétention d’un document ou d’un dossier, d’un chef de dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier, d’un chef de dissimulation d’un document dans un document dans une enquête fédérale et un chef d’accusation de dissimulation. Nauta a en outre été accusé d’un chef de fausses déclarations et représentations.

Jack Smith, un avocat spécial nommé par le ministère de la Justice en novembre pour enquêter sur l’affaire, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’il avait l’intention de poursuivre un « procès rapide ».

« Nos lois qui protègent les informations de la défense nationale sont essentielles à la sûreté et à la sécurité des États-Unis et elles doivent être appliquées », a-t-il déclaré. « Les violations de ces lois mettent notre pays en danger. »

Trump a déclaré jeudi qu’il était un « homme innocent » et a qualifié l’acte d’accusation d’attaque politique visant à saper sa campagne présidentielle de 2024. D’autres républicains, dont plusieurs de ses rivaux du GOP dans la primaire, ont répété cette défense.

« Ils essaient de détruire notre réputation pour pouvoir gagner une élection », a déclaré Trump.

Voici ce que vous devez savoir sur l’acte d’accusation et ce qui va suivre.

1) Qu’est-ce que cela signifie que Trump a été inculpé ?

Un acte d’accusation est un document qui expose les crimes qu’un grand jury – un groupe de 16 à 23 personnes choisies au hasard – croit quelqu’un commis. L’annonce de Trump jeudi signifie qu’au moins 12 membres d’un grand jury fédéral étaient convaincus, compte tenu des preuves fournies par le ministère de la Justice, qu’il y a une cause probable que Trump a commis un crime fédéral et devrait être jugé si les procureurs continuent de poursuivre l’affaire.

La décision d’inculper n’indique pas nécessairement la culpabilité de Trump ; son innocence ou sa culpabilité sera décidée lors d’un procès. Cela ne l’empêche pas non plus de se présenter à la présidence. Mais lors de sa comparution devant le tribunal fédéral de Miami mardi, Trump sera mis au courant des allégations portées contre lui, qu’il devrait contester.

2) Quelles sont les charges retenues contre Trump ?

L’acte d’accusation, qui a été déposé devant le tribunal fédéral de Floride, indique que les documents classifiés que Trump avait en sa possession comprenaient des informations relatives à la défense américaine et étrangère, aux capacités d’armement de diverses nations et aux programmes nucléaires américains. Les documents détaillaient également les « vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés face à une attaque militaire », ainsi que « des plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère », selon l’acte d’accusation.

« La divulgation non autorisée de ces documents classifiés pourrait mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis, les relations étrangères, la sécurité des sources militaires et humaines américaines et la viabilité continue des méthodes sensibles de collecte de renseignements », indique l’acte d’accusation.

Trump aurait stocké les documents dans tout Mar-a-Lago, y compris dans une salle de bal, une salle de bain et une douche, un bureau, sa chambre et une salle de stockage. Il aurait montré à deux reprises les documents à des personnes qui n’avaient pas d’habilitation de sécurité, dont un groupe comprenant un écrivain, un éditeur et des membres de son personnel, ainsi qu’un représentant de son comité d’action politique.

Trump savait qu’il avait conservé des « informations secrètes » qu’il n’avait pas déclassifiées avant de quitter ses fonctions, indique l’acte d’accusation, et il l’a reconnu dans une conversation avec un écrivain non identifié que ses assistants ont enregistrée avec son consentement.

L’acte d’accusation indique que Trump « s’est alors efforcé d’entraver les enquêtes du FBI et du grand jury » sur sa conservation des documents et de « dissimuler » qu’il l’avait fait en ordonnant à son personnel de déplacer les documents autour de ses propriétés et en proposant que son les avocats mentent sur le fait qu’il a les documents. Trump est également accusé d’avoir suggéré de les cacher ou de les détruire, en disant à un moment donné à ses avocats : « Eh bien, ce n’est pas mieux s’il n’y a pas de documents ? »

Nauta aurait aidé dans ce processus. Il est accusé d’avoir fait de fausses déclarations au FBI sur la façon dont les documents sont arrivés à la résidence de Trump et s’ils ont été stockés dans un endroit sûr. Sur instruction de Trump, il aurait également déplacé plus de 60 boîtes de documents avant que l’un des avocats de l’ancien président ne soit censé les examiner dans le cadre de sa réponse à une assignation à comparaître du DOJ.

L’avocat a finalement examiné les boîtes restantes et a mis tous les documents avec des marques classifiées dans un dossier. Trump a suggéré qu’ils ramènent ces documents dans leur chambre d’hôtel et « arrachent … » tout ce qui est « vraiment mauvais », a déclaré l’avocat aux procureurs. L’avocat a ensuite remis ce dossier aux fonctionnaires fédéraux.

L’équipe juridique de Trump a ensuite certifié au DOJ qu’ils s’étaient conformés à l’assignation, ne sachant pas que Trump et Nauta auraient conspiré pour les empêcher d’examiner la plupart des boîtes de documents.

3) Trump pourrait-il aller en prison – ou en prison ?

Les accusations entraînent des peines de prison potentielles, bien qu’il ne soit pas du tout clair que Trump sera même condamné. Chaque chef d’accusation lié aux violations de la loi sur l’espionnage uniquement pourrait être passible d’une peine maximale de 10 ans. Pour les accusations de complot et de fausses déclarations, c’est cinq ans par infraction; pour les charges d’obstruction, c’est 20.

Mais il y a une question logistique quant à savoir si Trump pourrait même aller en prison compte tenu des détails requis par les services secrets et des problèmes de sécurité. Ce sont des eaux inconnues pour un ancien président.

Les besoins de sécurité de Trump limitent également les options du tribunal pour l’emprisonner avant le procès, et en tant que candidat à la présidence, il semblerait qu’il pose peu de risques de fuite. Il a été autorisé à rentrer chez lui après sa mise en accusation à New York et il est peu probable qu’il soit emprisonné cette fois.

4) Que se passe-t-il ensuite ?

La mise en accusation de Trump à Miami suivra probablement un format similaire à sa mise en accusation à New York où il s’est présenté au tribunal pour entendre les accusations portées contre lui et a plaidé non coupable. Il a été relevé de ses empreintes digitales, mais n’a pas été menotté et sa photo n’a pas été prise.

La juge de district américaine Aileen Cannon, que Trump a nommée en 2019, superviserait l’affaire pour le moment. Elle avait auparavant été nommée maître spécial pour examiner les documents récupérés à Mar-a-Lago l’année dernière et a été critiquée pour avoir remporté plusieurs victoires déconcertantes de Trump dans ces procédures.

Comme pour l’affaire contre lui à New York, l’affaire judiciaire en Floride pourrait se prolonger jusqu’à la saison de campagne 2024 ou même au-delà des élections.

5) Comment réagissent les républicains ?

Un certain nombre de rivaux de Trump dans la primaire du GOP n’ont pas tardé à le défendre jeudi.

« La militarisation des forces de l’ordre fédérales représente une menace mortelle pour une société libre », Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a tweeté. L’activiste de droite Vivek Ramaswamy a réitéré sa promesse de pardonner à Trump s’il est élu et, dans un communiqué publié jeudi, a qualifié l’acte d’accusation « d’affront à tous les citoyens ».

Les républicains pourraient hésiter à utiliser le dernier acte d’accusation comme un bâton contre l’ancien président parce que la base l’approuve toujours massivement – ​​et son premier acte d’accusation n’a rien changé à cela. Il reste le favori de la primaire, avec un avantage de 30 points de pourcentage en moyenne sur DeSantis.

Le sénateur Mitt Romney, un critique de longue date de Trump, était parmi les rares républicains à soutenir la décision du ministère de la Justice d’aller de l’avant avec l’inculpation de Trump. Il a qualifié les allégations de «sérieuses» dans un communiqué.

« Selon toutes les apparences, le ministère de la Justice et l’avocat spécial ont fait preuve de diligence, donnant à M. Trump le temps et la possibilité d’éviter des accusations qui n’auraient généralement pas été accordées à d’autres », a déclaré Romney.

6) Que s’est-il encore passé avec le premier acte d’accusation de Trump ?

Trump a été inculpé en avril pour des accusations liées à des paiements silencieux. L’acte d’accusation comprend 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux pour « dissimuler une conduite criminelle qui a caché des informations préjudiciables aux électeurs lors de l’élection présidentielle de 2016 ».

Bien que le crime de falsification de documents commerciaux puisse être poursuivi en tant que délit en vertu de la loi de New York, les procureurs ont élevé les charges à des crimes, arguant que Trump a falsifié des documents dans le but de dissimuler un autre crime.

L’acte d’accusation n’a pas précisé ce que pourrait être ce crime. Mais le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que son équipe pensait que Trump avait tenté de dissimuler une violation de la loi électorale de l’État de New York, qui interdit de promouvoir une candidature par des moyens illégaux, y compris « de fausses déclarations planifiées aux autorités fiscales ».

Il pourrait encourir jusqu’à quatre ans de prison pour falsification de documents commerciaux (bien que la peine soit inhabituelle pour les délinquants primaires) et d’éventuelles amendes s’il est reconnu coupable. La prochaine date d’audience en personne est le 4 décembre et l’affaire devrait actuellement être jugée en janvier.

7) Quelles sont les autres enquêtes en cours sur Trump ?

Smith mène également une enquête distincte sur l’implication de Trump dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Cette enquête fait suite à une enquête approfondie d’un comité de la Chambre l’année dernière qui a conclu que Trump avait incité à l’insurrection et comploté pour frauder le gouvernement américain, le renvoyant ainsi que d’autres associés au DOJ pour des poursuites. S’il est accusé et condamné sur cette base, Trump pourrait encourir jusqu’à 35 ans de prison et plus de 500 000 $ d’amende.

Un grand jury spécial a également enquêté sur les efforts de Trump et de ses associés pour annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie. Le jury a transmis son rapport final au procureur du comté de Fulton, Fani Willis, qui décidera s’il y a lieu de poursuivre. Dès le début de l’enquête, Willis s’est concentré sur un appel téléphonique au cours duquel Trump a demandé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger de « trouver » les votes nécessaires pour lui permettre de battre le président Joe Biden dans l’État. CNN a rapporté que les procureurs envisageaient des accusations de racket, passibles d’amendes et d’une peine de prison maximale de 20 ans. Les procureurs pèseraient également des accusations de complot, passibles d’une peine maximale de cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars.

Enfin, Trump fait face à une enquête civile à New York centrée sur ses relations commerciales. Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi Trump, sa société et ses trois enfants pour 250 millions de dollars l’année dernière pour fraude présumée, y compris le mensonge sur la valeur de l’entreprise, s’étendant sur une décennie. Un procès dans cette affaire est prévu pour octobre.

Mais même si toutes ces enquêtes peuvent compliquer la tentative de Trump de gagner la Maison Blanche, les accusations fédérales pourraient devenir sans objet s’il gagne. En vertu d’une politique de longue date du ministère de la Justice, un président en exercice ne peut être accusé d’un crime fédéral. C’est pourquoi l’ancien avocat spécial Robert Mueller n’a jamais examiné si Trump avait commis un crime dans le cadre de son enquête sur l’ingérence russe en 2016. Mais cette politique ne régit techniquement que le DOJ, soulevant la question juridique non résolue de savoir si les procureurs de district pouvaient poursuivre le président pour l’État. ou des délits locaux.

Mise à jour, 9 juin, 15 h 30 HE : Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires sur le texte de l’acte d’accusation, les commentaires de la conférence de presse de Smith et les réactions des républicains aux nouvelles de l’acte d’accusation de Trump.