Acte d’accusation de Trump: l’ex-président américain rassemble une équipe juridique avant la comparution de mardi devant le tribunal – en direct

Donald Trump est de retour avec autant de venin que jamais Vérité sociale ce matin.

Le voici avec sa rhétorique habituelle, dans un message d’il y a environ une heure :

Se préparer à se rendre à Doral à Miami. Nous devons tous être FORTS et BATTRE les communistes, les marxistes et les fous de gauche radicale qui détruisent systématiquement notre pays. RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU !

Et décharger sa colère sur Kévin Stittle gouverneur de l’Oklahoma qui, au cours du week-end a approuvé le rival de Trump Ron DeSantis pour président:

Le gouverneur Kevin Stitt de l’Oklahoma, que je ne connaissais pas très bien, m’a appelé avant sa dernière élection pour me dire qu’il avait de GROS problèmes et qu’il avait vraiment besoin de mon approbation. J’AIME l’Oklahoma et j’ai remporté 76 districts sur 76, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Ronald Reagan était le suivant avec 56. Quoi qu’il en soit, je lui ai donné mon approbation, il a immédiatement monté en flèche et a gagné. Maintenant, malgré le fait que DeSanctimonious perd contre Biden et moi, Stitt vient de le soutenir. Ouah! Il n’aimait pas « les Indiens » et mon excellent choix au Sénat !