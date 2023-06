Acte d’accusation de Trump: la réaction républicaine révèle que le parti est en proie à la paranoïa

En examinant les réactions des principaux républicains après l’inculpation de Donald Trump pour mauvaise gestion d’informations classifiées, on pourrait penser que le pays est en plein coup d’État.

« Il est inadmissible qu’un président inculpe le principal candidat qui s’oppose à lui », Le chef de la majorité à la Chambre, Kevin McCarthy tweeté. « La militarisation des forces de l’ordre fédérales représente une menace mortelle pour une société libre », Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a affirmé. « Il n’y a pas de limite à ce que ces gens feront pour protéger leur pouvoir et détruire ceux qui le menacent, même si cela signifie déchirer notre pays », Le sénateur Marco Rubio déclaré.

Ce sont des affirmations extraordinaires – et toutes faites jeudi soir avant que l’acte d’accusation ou les preuves à l’appui ne soient rendus publics. Vendredi matin, nous avons appris grâce à CNN que Trump est littéralement enregistré en 2021 pour discuter d’avoir en sa possession des documents qu’il savait toujours classifiés. « En tant que président, j’aurais pu déclassifier, mais maintenant je ne peux pas », aurait-il déclaré.

La bande peut ou non s’avérer décisive devant un tribunal; il y a certainement de la place pour un désaccord de bonne foi sur la force du dossier contre Trump. Mais la bande est au moins une preuve très solide que ces accusations ne sont pas une sorte de chasse aux sorcières mandatée par Biden, mais plutôt basées sur de très graves allégations d’actes répréhensibles.

Pourtant, les meilleurs républicains – y compris le principal rival de Trump pour les élections de 2024 – n’ont montré aucun signe de changement de ton et se rangent plutôt derrière la théorie du complot de Trump selon laquelle l’avocat spécial Jack Smith dirige la Stasi personnelle de Joe Biden.

Cette réaction paranoïaque à l’acte d’accusation de Trump n’est pas une surprise. Au cours des dernières années, la droite politique a été capturée par une vision du monde qui voit l’ensemble de la société dominante disposée contre elle. Selon cette pensée, l’élite au pouvoir « éveillée » de l’Amérique, y compris des institutions de gouvernance ostensiblement neutres comme le ministère de la Justice, est déterminée à éradiquer le mode de vie conservateur. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous – et tenter d’envoyer Trump en prison, quelle qu’en soit la raison, vous met du mauvais côté.

Une telle pensée autrefois marginale domine désormais le Parti républicain aux plus hauts niveaux. Que des gens comme McCarthy et DeSantis y croient réellement est sans importance : le fait qu’ils ressentent le besoin de dire des choses aussi folles indique à quel point la paranoïa anti-institutionnelle est devenue centrale dans la politique républicaine.

Les dangers de cette évolution, alors que Trump fait face à un procès et que l’Amérique fait face à une élection où il est le candidat présidentiel le plus probable du GOP, ne doivent pas être sous-estimés. Une démocratie dont les fonctions institutionnelles fondamentales sont attaquées est une démocratie en péril mortel.

Le style paranoïaque dans la politique républicaine

Tout le phénomène Trump était, dès le début, une peur conservatrice de perdre l’Amérique. Étude après étude, étude après étude a révélé que les électeurs de Trump dans la primaire et l’électorat du GOP sont motivés par la crainte que les États-Unis deviennent littéralement méconnaissables : peuplés de personnes qui ont l’air différentes et pensent différemment d’eux.

Les peurs de la base se reflétaient dans le langage de l’élite. En 2016, le cas intellectuel le plus célèbre pour Trump en 2016 était l’essai « Flight 93 » de Michael Anton – qui soutenait que ces changements transformaient le gouvernement d’une manière qui donnait de plus en plus de contrôle sur le gouvernement américain à la gauche. Anton a parlé d’une «junte bipartite» qui contrôlait les centres de pouvoir et l’exerçait contre les institutions conservatrices, une sorte de coup d’État en douceur contre les Américains ordinaires soutenu par le changement démographique.

« Notre équipe perd constamment depuis 1988 », a écrit Anton. « L’importation incessante d’étrangers du tiers monde sans tradition, goût ou expérience de la liberté signifie que l’électorat devient plus à gauche, plus démocrate, moins républicain, moins républicain et moins traditionnellement américain à chaque cycle. »

L’essai d’Anton, considéré comme marginal à l’époque, a capturé un lien essentiel de l’ère Trump : entre le sentiment conservateur traditionnel d’aliénation de la culture américaine dominante et l’hostilité croissante envers ses institutions dirigeantes. Le sentiment conservateur général qu’ils perdaient l’Amérique démographiquement et spirituellement pourrait facilement se traduire par un cas où le gouvernement lui-même était hostile à leurs intérêts.

Ainsi, lorsque Trump a commencé à faire face à des problèmes juridiques pendant sa présidence, d’abord à cause des liens de sa campagne avec la Russie, il a dirigé une version du livre de jeu d’Anton (Anton servait, à l’époque, à la Maison Blanche de Trump). Il a fait valoir, dans des termes désormais familiers mais alors nouveaux, que l’enquête était un complot «d’État profond» contre Trump – que l’avocat spécial Robert Mueller et ses enquêteurs étaient des démocrates qui ne cherchaient qu’à détruire sa présidence.

Face à ce défi, le reste du Parti républicain avait le choix : il pouvait défendre l’intégrité sous-jacente du ministère de la Justice, tout en restant sceptique quant au bien-fondé de cette enquête spécifique, ou adhérer pleinement au récit trumpiste de la « chasse aux sorcières ». Nous savons lequel ils ont choisi, et nous savons pourquoi ils l’ont choisi : Trump avait construit un public si puissant sur la base de sa critique paranoïaque de l’Amérique que tout républicain qui le contestait risquait le suicide professionnel.

L’enquête sur la Russie a établi un schéma qui perdurera pendant toute la présidence Trump. Encore et encore, confrontés à des allégations crédibles d’actes répréhensibles, les républicains se sont livrés aux fantasmes les plus fous de Trump par peur ou par conviction sincère. La vision du monde d’Anton, autrefois la province des manivelles, est devenue le récit officiel du Parti républicain – une évolution cimentée lorsque Trump a tenté de renverser les élections de 2020 et que l’élite du parti lui a permis de le faire.

Dans les années Biden, avec les républicains hors du pouvoir, le récit de tout un gouvernement organisé contre eux n’a fait que gagner en crédibilité aux yeux de la base. Les sondages ont constamment montré qu’une grande majorité de républicains croyaient ses allégations de fraude électorale; les politologues ont montré que cette croyance est probablement authentique et que les politiciens républicains qui répètent les mensonges de Trump améliorent leur position aux yeux de la base.

Le résultat est un parti qui, au cours des dernières années, s’est de plus en plus radicalisé contre les institutions centrales de l’Amérique. Ils croient que tout en Amérique se retourne contre eux : pas seulement les ennemis traditionnels comme les médias et Hollywood, mais aussi l’armée, les grandes entreprises et même l’équipe olympique américaine. Si vous exprimez votre accord avec la gauche sur n’importe quoi, des questions LGBTQ à l’aptitude de Trump à exercer ses fonctions, vous êtes un ennemi de la droite.

Les dangers de ce changement ne peuvent être surestimés. Les républicains promettent déjà de « rendre le DOJ responsable » (DeSantis) et « tiens responsable cette militarisation effrontée du pouvoir » (McCarthy). Si les républicains remportent la Maison Blanche en 2024, les chances d’une tentative de transformer le ministère de la Justice en une institution réellement politique sont très élevées. Si Trump est leur candidat, c’est fondamentalement une certitude.

Et s’ils perdent – ​​eh bien, le 6 janvier nous a montré ce qui pouvait arriver lorsque les républicains pensent qu’ils ont perdu illégitimement. Et nous voyons déjà la paranoïa à propos de cet acte d’accusation se transformer en paranoïa à propos des prochaines élections.

« Biden attaque son adversaire le plus probable en 2024. Il utilise le système judiciaire pour voler de manière préventive les élections de 2024. C’est ce qui se passe, clair et simple, » écrit le sénateur JD Vance (R-OH).

La démocratie dépend du respect des règles du jeu de part et d’autre. Mais une partie a décidé, sans aucune preuve réelle, que les règles sont truquées contre eux – et a donc démontré sa volonté de les ignorer.