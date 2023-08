Acte d’accusation de Trump en Géorgie: Pourquoi Fani Willis l’a inculpé, Giuliani, Meadows

Un procureur de Géorgie a déposé des accusations contre Donald Trump pour ses efforts pour voler les élections de 2020 dans cet État.

Lundi, Fani Willis, le procureur du comté de Fulton, a inculpé Trump de 13 chefs d’accusation, dont racket et complot. Et l’ancien président avait de la compagnie. Plusieurs de ses avocats, assistants de campagne et responsables de l’administration ont également été inculpés, notamment Rudy Giuliani et l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. Vous pouvez lire l’acte d’accusation complet sur ce lien.

Le sujet couvert dans le nouvel acte d’accusation chevauche quelque peu l’affaire électorale de l’avocat spécial Jack Smith, dans laquelle l’équipe de Smith a déposé des accusations fédérales plus tôt ce mois-ci. Mais l’enquête de Willis a précédé celle de Smith et s’est concentrée sur la loi de l’État de Géorgie plutôt que sur la loi fédérale.

Willis s’est concentré sur plusieurs questions en particulier, y compris l’infâme appel dans lequel Trump a exhorté le secrétaire d’État géorgien à « trouver » des votes pour lui et la convocation secrète de faux électeurs qui ont promis leurs votes à Trump plutôt qu’à Biden.

Le nouvel acte d’accusation signifie que Trump est allé quatre pour quatre – il est maintenant inculpé dans les quatre enquêtes criminelles connues à son encontre. (Les trois autres sont l’enquête électorale de Smith, l’enquête sur les documents classifiés de Smith et l’enquête sur l’argent silencieux du procureur du district de New York, Alvin Bragg.)

Notamment, si Trump remporte la présidence en 2024, il n’aurait pas le pouvoir de mettre fin à cette poursuite ou de se pardonner, car elle relève de la loi de l’État plutôt que de la loi fédérale. Cependant, un procès pourrait être encore loin étant donné la complexité de l’affaire.

Comment Trump a tenté de voler les élections en Géorgie

Le danger juridique de Trump en Géorgie découle de ses actions après l’élection présidentielle de 2020. Lorsqu’il est devenu clair que Joe Biden avait remporté la présidence en raison de ses victoires étroites dans une poignée d’États swing, Trump et ses alliés se sont mis à essayer de renverser les résultats de ces États. La première étape de cet effort consistait à exhorter les législateurs ou les hauts responsables de l’État à intervenir – pour bloquer la certification des totaux des votes ou simplement pour modifier le résultat sur la base de fausses affirmations de fraude.

La Géorgie est devenue un objectif particulier des efforts de Trump. Le résultat là-bas était assez proche – à la fin, Biden a gagné par 11 779, une marge de 0,23%. Plus important encore, l’État était entièrement aux mains des républicains – contrairement au Wisconsin, au Michigan et à la Pennsylvanie (qui avaient des gouverneurs démocrates) et à l’Arizona (qui avait un secrétaire d’État démocrate). S’il y avait un endroit où Trump pouvait changer le résultat en appliquant une pure pression partisane, la Géorgie ressemblait à son meilleur coup.

Pourtant, les républicains n’ont pas coopéré. Dès le 16 novembre 2020, le secrétaire d’État Brad Raffensperger a rendu public les pressions qu’il recevait des alliés de Trump, tirant la sonnette d’alarme à propos d’un appel du sénateur Lindsey Graham (R-SC) qu’il a interprété comme une suggestion de jeter le courrier. bulletins de vote de certains comtés à tendance démocrate. (Graham a nié que c’est ce qu’il voulait dire.)

Début décembre, Rudy Giuliani a témoigné devant une audience du sous-comité de la législature de l’État et a fait diverses allégations fausses, trompeuses et absurdes concernant une supposée fraude électorale, dans le but d’amener la législature à rejeter les résultats. Ils n’ont pas mordu. Après qu’un recomptage n’ait pas changé le résultat, Raffensperger et le gouverneur Brian Kemp ont certifié le résultat final le 7 décembre.

Puis, le 14 décembre, les électeurs de tout le pays ont voté pour les élections, et la Géorgie a voté pour Biden. Mais l’équipe Trump avait un complot pour rassembler ce qu’ils appelaient leurs propres électeurs «suppléants» de sept États, et ils espéraient que lorsque le Congrès compterait les votes électoraux le 6 janvier, le vice-président Mike Pence jetterait les votes électoraux de Biden et déciderait de compter ceux de Trump. au lieu de cela, lui volant ainsi l’élection. Publiquement, l’équipe de Trump a prétendu que les électeurs alternatifs n’étaient qu’une mesure de routine pour garder leurs options légales ouvertes. Ils ont fait des représentations similaires à certains des électeurs potentiels qu’ils ont enrôlés dans le complot.

Le complot des électeurs de Géorgie impliquait des magouilles. L’équipe Trump voulait donner aux votes des électeurs alternatifs la feuille de vigne légale d’être exprimés dans la capitale de l’État le jour même où les votes authentiques étaient enregistrés, ils ont donc prévu de le faire dans le « secret complet », comme l’a envoyé un assistant de campagne par e-mail. Un journaliste a fini par découvrir leur rencontre ce jour-là.

La pression de Trump sur les responsables géorgiens s’est poursuivie après le vote électoral. Fin décembre, il a retrouvé et appelé la principale enquêteuse électorale de Géorgie, lui demandant de faire plus pour trouver de la « malhonnêteté » dans les résultats. En janvier, le procureur américain du district nord de la Géorgie, Byung Pak, a brusquement démissionné après avoir appris que, parce qu’il refusait de dire qu’une fraude généralisée avait été découverte en Géorgie, Trump le licencierait.

Mais la pièce maîtresse de l’effort a été l’appel téléphonique du 2 janvier 2021 que Trump a passé à Raffensperger.

Au cours de l’appel d’une heure, que l’équipe de Raffensperger a enregistré et rapidement fourni au Washington Post, Trump a exhorté à plusieurs reprises le secrétaire d’État à modifier le résultat afin qu’il gagne. « Il n’y a rien de mal à dire que, vous savez, que vous avez recalculé », a déclaré Trump à un moment donné. « Je veux juste trouver 11 780 votes », a-t-il déclaré lors d’un autre. Il a même menacé que Raffensperger pourrait commettre « une infraction pénale » en ne signalant prétendument pas la fraude électorale, ajoutant: « C’est un gros risque pour vous. »

Une grande partie de la conduite post-électorale précédente de Trump était légalement discutable, mais la révélation de l’appel de Raffensperger a été le moment où de nombreux experts ont commencé à affirmer que Trump avait franchi la ligne de conduite criminelle pure et simple, violant sans doute les lois étatiques et fédérales. Étant donné que la capitale de la Géorgie, Atlanta, se trouve dans le comté de Fulton, les violations de la loi de l’État relèveraient de la compétence du procureur de district du comté de Fulton – Fani Willis, un démocrate élu qui avait prêté serment la veille de l’appel.

Comment s’est déroulée l’enquête de Fani Willis (et pourquoi elle s’est concentrée sur le racket)

Au début, Willis semblait se déplacer rapidement. Le 4 janvier 2021, elle a publié une déclaration disant qu’elle a trouvé les rapports de l’appel « dérangeants » et que « quiconque commet une violation criminelle de la loi géorgienne dans ma juridiction sera tenu pour responsable ». Puis, en février, elle a annoncé dans des lettres aux responsables de l’État qu’elle avait ouvert une enquête et explorait d’éventuelles violations criminelles de fraude électorale, de fausses déclarations, de complot et de racket. Et ce mois de mars, elle a embauché l’un des meilleurs experts en racket de l’État.

L’accent mis par Willis sur le racket en tant qu’accusation potentielle s’est démarqué. Le crime de « racket » a été essentiellement créé comme un outil de poursuite pour aider à cibler des organisations jugées corrompues, comme la mafia. Auparavant, les procureurs avaient souvent eu du mal à prouver quels gangsters étaient personnellement responsables d’actes criminels spécifiques, les personnalités clés évitant souvent d’être directement liées à des crimes graves comme le meurtre. Mais en vertu de la loi fédérale de 1970 sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs (RICO), même des délits mineurs comme la fraude postale commise dans le cadre d’une «entreprise de racket» pourraient entraîner de lourdes peines de prison. La menace de telles condamnations pourrait également maintenant aider à convaincre les gangsters de se tourner vers des chiffres de niveau supérieur.

La Géorgie a adopté sa propre loi RICO en 1980 en partie «pour s’en prendre aux gangs de rue noirs», écrit Charles Bethea du New Yorker, ajoutant que sa version est particulièrement large car elle n’«exige pas que les procureurs démontrent une entreprise ou une organisation criminelle sous-jacente». . Tout ce qui est nécessaire, selon Bethea, est « la commission d’une série d’actes illégaux qui ont poursuivi un seul objectif criminel ».

Au cours des dernières décennies, les procureurs fédéraux et d’État – y compris Willis elle-même – ont élargi la portée de RICO bien au-delà des gangsters et vers d’autres organisations ou complots qu’ils jugent corrompus d’une manière ou d’une autre. En tant que procureur de niveau inférieur au milieu des années 2010, Willis a mené une affaire de racket contre 35 enseignants et administrateurs d’Atlanta accusés d’avoir triché aux tests standardisés. Et l’année dernière, en tant que procureur de district, elle a utilisé RICO contre le rappeur Young Thug et plus de deux douzaines de ses associés, dans une affaire controversée qui reposait en partie sur des paroles de rap comme preuve. « RICO est un outil qui permet au bureau du procureur et aux forces de l’ordre de raconter toute l’histoire », a déclaré Willis.

L’enquête Trump de Willis est restée silencieuse pendant une grande partie de 2021, mais à la fin de l’année, elle avait décidé de la voie à suivre – elle utiliserait un «grand jury spécial», qui peut rester actif plus longtemps que les deux mois typiques du comté. Ce grand jury spécial a siégé en mai 2022 et a commencé à entendre les témoignages le mois suivant. Dans les dépôts publics, des batailles juridiques sur qui devrait témoigner se sont déroulées, et Willis a remporté la plupart d’entre elles, obtenant le témoignage de Graham, Giuliani et de nombreuses autres personnalités clés. Willis a également révélé qu’à un moment donné, les 16 faux électeurs de Géorgie étaient la cible de son enquête, bien qu’elle ait par la suite conclu des accords d’immunité avec au moins huit d’entre eux. (Un juge lui a interdit d’enquêter sur l’un d’entre eux, car il était candidat au poste de lieutenant-gouverneur et Willis avait fait la une d’une collecte de fonds pour son adversaire démocrate.)

Le grand jury spécial a terminé ses travaux et a rendu son rapport en décembre dernier. Étant donné que les grands jurys spéciaux ne peuvent pas inculper, Willis a convoqué un grand jury régulier en juillet, qui a entendu des preuves et voté sur l’acte d’accusation lundi. Et maintenant, Trump peut ajouter la Géorgie à sa liste de problèmes juridiques.