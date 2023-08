Acte d’accusation de Georgia Trump : les 5 conspirations en son cœur

L’acte d’accusation de Donald Trump déposé par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, est, pour le moins, compliqué.

L’allégation de base est simple – que Trump et d’autres se sont livrés à un complot criminel de racket pour tenter d’annuler la victoire de Joe Biden en Géorgie (et à l’échelle nationale). Mais à partir de là, l’acte d’accusation comprend 19 accusés, 41 chefs d’accusation et 161 actes énumérés « dans la poursuite du complot ».

Bien que chaque accusé soit accusé du chef principal de faire partie du complot global, les accusations spécifiques portées contre eux varient. Trump, par exemple, est accusé de 13 chefs d’accusation au total.

Il se passe beaucoup de choses. Mais après avoir disséqué l’acte d’accusation, voici comment je le vois: dans le récit de Willis, l’effort global de l’équipe Trump pour voler l’élection se décompose en cinq complots distincts qui, selon elle, ont violé la loi à part entière.

Trump est au centre de trois d’entre eux – l’effort pour amener les responsables géorgiens à modifier le résultat des élections, le complot des faux électeurs et l’effort pour enrôler le ministère américain de la Justice pour faire de fausses déclarations sur les résultats de la Géorgie.

Ensuite, il y a eu deux autres complots menés par des personnalités de niveau inférieur, sans implication directe connue de Trump: un effort pour intimider l’employée du scrutin Ruby Freeman (que l’équipe de Trump avait faussement accusée de fraude électorale) et une violation des données de vote dans Coffee Comté, Géorgie.

1) Les efforts de Trump pour amener les responsables et les législateurs géorgiens à changer le résultat

Tant en public qu’en privé, Trump et ses alliés ont exhorté à plusieurs reprises divers responsables républicains de Géorgie, qui contrôlaient la législature et tous les bureaux de l’État, à faire de lui le vainqueur de l’État au lieu de Biden. (Ces efforts ont tous échoué.)

C’était criminel, soutient Willis, à la fois parce qu’il s’agit d’une sollicitation pour que les fonctionnaires violent leurs serments respectifs et parce que les conspirateurs ont fait de fausses déclarations (allégations fictives de fraude électorale et de malversation lors du dépouillement des votes) dans le cadre de cet effort. Spécifiquement:

Trump est accusé d’avoir exhorté le président de Georgia House, David Ralston, à convoquer une session extraordinaire pour modifier le résultat de l’État.

Trump et son chef de cabinet à la Maison Blanche Marquer les prés sont accusés du tristement célèbre appel du 2 janvier 2021 au cours duquel Trump a exhorté le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger à « trouver » le nombre exact de voix dont il avait besoin pour gagner.

sont accusés du tristement célèbre appel du 2 janvier 2021 au cours duquel Trump a exhorté le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger à « trouver » le nombre exact de voix dont il avait besoin pour gagner. Trump est également accusé d’une lettre du 17 septembre 2021 dans laquelle il a exhorté Raffensperger à décertifier la victoire de Biden.

Rudy Giulani , Jean Eastman , Jenna Ellis , Ray Smith et Robert Cheley tous les avocats travaillant avec Trump, sont accusés d’avoir exhorté le sénat de l’État de Géorgie à modifier le résultat.

, , , et tous les avocats travaillant avec Trump, sont accusés d’avoir exhorté le sénat de l’État de Géorgie à modifier le résultat. Giuliani, Smith et Cheeley sont également accusés de diverses fausses déclarations qu’ils ont faites au sujet de prétendues fraudes électorales lors des réunions du comité législatif.

2) Les faux électeurs de Trump

L’équipe Trump avait un complot pour rassembler ce qu’ils appelaient leurs propres électeurs «suppléants» de sept États, dont la Géorgie. Ils espéraient que lorsque le Congrès compterait les votes électoraux le 6 janvier, le vice-président Mike Pence jetterait les votes électoraux de Biden et déciderait de compter ces votes alternatifs à la place. Publiquement, l’équipe de Trump a prétendu que les électeurs alternatifs n’étaient qu’une mesure de routine qui pourrait leur permettre de déposer de nouvelles contestations judiciaires.

Ainsi, le 14 décembre 2020, alors que les électeurs du pays se réunissaient et votaient officiellement, les alliés de Trump se sont réunis dans une salle de la capitale de l’État de Géorgie pour faire semblant de faire de même. Ils ont ensuite envoyé les faux votes électoraux aux Archives nationales et au bureau du gouverneur de Géorgie.

Willis soutient que cela a violé les lois de l’État contre l’usurpation d’identité d’agents publics, la falsification, la fabrication de fausses déclarations ou de faux écrits et le dépôt de faux documents.

Trump, Eastman, Giuliani, Smith et Cheeley sont accusés de complot en vue de commettre tous les crimes ci-dessus, tout comme l’avocat de Trump Kenneth Chesebro et assistant de campagne de Trump Michel Romain . Ils ont aidé à concevoir, organiser ou exécuter le plan des faux électeurs.

et assistant de campagne de Trump . Ils ont aidé à concevoir, organiser ou exécuter le plan des faux électeurs. Trois des faux électeurs eux-mêmes ont également été inculpés : président du Parti républicain de Géorgie David Shaferdéclare le sénateur. Shawn encoreet président du GOP du comté de Coffee Cathy Latham. Selon l’acte d’accusation, les 11 autres faux électeurs sont des co-conspirateurs non inculpés. (Willis aurait conclu des accords d’immunité avec la plupart d’entre eux.)

3) Les efforts de Jeff Clark pour que le ministère américain de la Justice mette en doute les résultats de la Géorgie

Vers la fin décembre, à Washington, le chef par intérim de la division civile du ministère de la Justice, Jeffrey Clarka fait pression pour impliquer le DOJ dans la contestation de l’élection.

Clark voulait envoyer une lettre aux responsables géorgiens affirmant que le DOJ avait « identifié des préoccupations importantes qui pourraient avoir eu un impact sur le résultat de l’élection dans plusieurs États, y compris l’État de Géorgie ». Le procureur général par intérim et le procureur général adjoint par intérim ont refusé, ce qui a conduit à une confrontation au cours de laquelle Trump a menacé de confier à Clark la responsabilité du ministère de la Justice avant de reculer.

Willis a accusé Clark de tentative criminelle de commettre de fausses déclarations et écrits.

4) Les efforts des alliés de Trump pour influencer le témoignage de l’agent de sondage Ruby Freeman

Alors que l’équipe de Trump s’efforçait de trouver tout ce qu’elle pouvait présenter comme preuve supposée de fraude électorale, leur attention s’est portée sur les agents électoraux Ruby Freeman et Shaye Moss, qui travaillaient à la State Farm Arena d’Atlanta. Sortant un clip vidéo édité de son contexte, Giuliani et Trump ont affirmé sans fondement que Freeman et Moss se livraient à une fraude électorale. Un torrent de harcèlement visant le couple s’ensuivit. (Les enquêteurs de l’État ont conclu qu’ils n’avaient rien fait de mal.)

A la mi-décembre, Stéphane Lee, un officier de police à la retraite et un aumônier de l’Illinois, s’est rendu à deux reprises au domicile de Freeman pour essayer de lui parler, espérant apparemment qu’elle avouerait avoir fraudé. Freeman a refusé de lui parler et a appelé la police. Lee a alors tendu la main à Harrison Floyd, qui a travaillé sur la sensibilisation des électeurs noirs pour Trump. Per Willis, Lee a dit à Floyd que Freeman « avait peur de lui parler » « parce qu’il était un homme blanc », et a demandé de l’aide.

Floyd a ensuite recruté Trévian Kutti, un ancien publiciste de Kanye West. En janvier 2021, Floyd et Kutti ont commencé à appeler et à envoyer des SMS à plusieurs reprises à Freeman, affirmant qu’elle était en danger et qu’ils essayaient de l’aider, tout en exigeant qu’elle leur parle d’une supposée fraude électorale. Et ce n’était pas entièrement un effort indépendant. L’acte d’accusation cite des enregistrements montrant de nombreux appels au cours de cette période entre le trio et Robert Cheeley, un avocat travaillant avec l’équipe de Trump.

Pour tout cela, Willis a accusé Lee, Floyd et Kutti de sollicitation de fausses déclarations et d’influence de témoins.

5) Violation des données de vote par les alliés de Trump dans le comté de Coffee, en Géorgie

Pendant ce temps, l’avocat de Trump Sidney Powell était dans sa propre quête pour prouver la fraude électorale, qui a emmené ses alliés dans le comté de Coffee County. Elle avait répandu des théories du complot sur les malversations parmi les machines à voter du Dominion et avait engagé une société de données, Sullivan Strickler, pour se pencher sur la question.

Le 7 janvier 2021, Salle Scott – un garant de liberté sous caution de Géorgie qui travaillait avec l’équipe de Trump et les efforts de Powell – s’est envolé pour le comté de Coffee. La présidente du GOP du comté, Cathy Latham (qui était également une fausse électrice), et le superviseur des élections du comté, Brumeux Hamptona aidé Hall et la société de données à accéder à l’équipement électoral du Dominion du comté et à copier les données.

Willis a accusé Powell, Hall, Latham et Hampton d’ingérence dans les élections, de possession illégale de bulletins de vote, de vol d’ordinateur, d’intrusion informatique, d’atteinte à la vie privée par ordinateur et de complot en vue de frauder l’État.