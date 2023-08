Acte d’accusation de Donald Trump en Géorgie : Voici tout ce que vous devez savoir

Donald Trump fait face à un quatrième acte d’accusation.

Il est accusé d’avoir tenté d’annuler l’élection présidentielle américaine de 2020.

Trump et ses alliés ont fustigé l’acte d’accusation.

Donald Trump et 18 de ses associés ont été inculpés en Géorgie pour leurs efforts pour annuler sa défaite électorale de 2020 dans l’État face à Joe Biden.

Les procureurs utilisent un statut normalement associé aux gangsters pour accuser l’ancien président, des avocats et d’autres assistants d’une « entreprise criminelle » pour le maintenir au pouvoir.

L’enquête du procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis, a commencé peu de temps après la publication d’un enregistrement d’un appel téléphonique du 2 janvier 2021 entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger.

Lors de l’appel, le président de l’époque a suggéré que Raffensperger pourrait « trouver 11 780 voix » – juste assez pour dépasser Biden.

L’affaire pénale survient alors que Trump est en tête du peloton des républicains à la recherche de l’investiture présidentielle de leur parti en 2024.

FACTBOX | Voici les alliés de Trump inculpés dans le stratagème électoral en Géorgie

Il s’agit de son quatrième acte d’accusation cette année, après des accusations dans deux affaires fédérales, ainsi qu’une affaire d’argent secret à New York.

Donald Trump a été inculpé en Géorgie pour avoir tenté d’annuler l’élection présidentielle américaine. AFP Timothée A Clary/AFP

Voici ce que vous devez savoir :

Quels sont les frais ?

Au total, Trump fait face à un total de 13 accusations de crime dans l’affaire de la Géorgie, selon les documents rendus disponibles tard lundi sur le site Web du bureau du greffier du comté de Fulton.

Le premier d’entre eux est une violation de la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO), qui est utilisée pour accuser Trump et ses associés d’avoir prétendument participé à un vaste complot visant à annuler le résultat des élections de 2020 de l’État.

RICO est passible d’un maximum de 20 ans de prison.

On s’attendait à ce que Willis utilise la loi pour inculper Trump.

Voici quelques-uns des autres frais :

Essayer d’amener un agent public à violer un serment.

Dépôt de faux documentsUsurpation d’identité d’un officier public

Vol et parjure

Falsification

Influencer les témoins

Fausses déclarations et écrits.

Quelle est la réaction de Trump ?

L’ancien président et ses alliés n’ont pas tardé à faire exploser l’affaire contre lui.

Dans un e-mail sollicitant une collecte de fonds pour sa campagne, envoyé peu de temps après la publication de l’acte d’accusation lundi soir, Trump a qualifié l’affaire de la Géorgie de « QUATRIÈME ACTE d’ingérence électorale au nom des démocrates dans le but de maintenir la Maison Blanche sous la coupe de Crooked Joe ». contrôle et emprisonne son plus grand adversaire de l’élection de 2024″.

Karoline Leavitt, porte-parole d’un super comité d’action politique (PAC) aligné sur Trump, a déclaré que Willis rejoignait d’autres procureurs poursuivant des affaires contre Trump avec « leur seul objectif étant d’arrêter Donald Trump et de l’empêcher d’être sur le bulletin de vote contre Joe Biden ». .

PAC est une organisation qui collecte des fonds pour les candidats politiques aux États-Unis.

Le super PAC, Make America Great Again Inc, a également envoyé un e-mail fustigeant Willis – qui cherche à être réélue à son poste l’année prochaine et a récemment lancé un nouveau site Web – pour « avoir utilisé l’acte d’accusation de Trump pour collecter des fonds et faire campagne ».

Cette combinaison d’images montre l’ancien président américain Donald Trump et le procureur du comté de Fulton, Fani Willis. La procureure de Géorgie, qui a porté des accusations radicales contre Trump et 18 autres accusés, a déclaré qu’elle souhaitait tenir leur procès « dans les six prochains mois ». AFP Chandan Khanna et Christian Monterrosa/AFP

Ces déclarations reflétaient les commentaires émis avant l’acte d’accusation par la campagne de Trump, qui soutenait également que Willis « avait stratégiquement bloqué son enquête pour essayer d’interférer au maximum avec la course présidentielle de 2024 et de nuire à la campagne dominante de Trump ».

Les responsables de la campagne de Trump ont également qualifié le moment de « cette dernière frappe coordonnée par un procureur partial dans une juridiction majoritairement démocrate non seulement trahit la confiance du peuple américain, mais expose également la véritable motivation à l’origine de leurs accusations fabriquées ».

Qui d’autre a été inculpé ?

Dix-huit autres personnes ont été inculpées, dont certains de ses conseillers et avocats les plus proches, ainsi que des avocats et des agents politiques basés en Géorgie.

Ils comprennent les avocats Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Sidney Powell, John Eastman, Kenneth Chesebro et Jeffrey Clark, ainsi que le chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows.

Ray Smith et Robert Cheeley, avocats travaillant pour Trump en Géorgie, ont également été inculpés pour avoir prétendument menti – Smith à un comité du Sénat de Géorgie et Cheeley au Grand Jury de Géorgie.

Cette combinaison d’images montre (à partir de L) l’ancien avocat de l’ancien président Donald Trump, John Eastman, alors que l’avocat personnel du président américain Donald Trump, Rudy Giuliani, s’adresse aux partisans de l’Ellipse près de la Maison Blanche le 6 janvier 2021, à Washington, DC ; Sidney Powell prend la parole lors d’une conférence de presse au siège du Comité national républicain à Washington, DC, et Jeffrey Clark, ancien procureur général adjoint par intérim, témoigne lors d’une audience sur le terrain le 6 janvier tenue au Capitole des États-Unis. AFP diverses sources/AFP

Trois des 16 personnes qui prétendaient à tort être les électeurs du collège électoral de Géorgie ont été inculpées : David Shafer, alors président du GOP de l’État ; Shawn Still, qui était président des finances du GOP ; et Cathleen Alston Latham.

Le responsable de la campagne Trump, Michael Roman, qui aurait été impliqué dans le stratagème des faux électeurs, a également été inculpé.

Parmi les autres accusés figurent Stephen Lee, William Floyd, Trevian Kutti, Scott Hall et Misty Hampton.