“ Acte criminel ”: l’ancien chef de la CIA exhorte l’Iran à attendre le “ retour des dirigeants américains responsables ” avant de réagir au meurtre de scientifiques nucléaires

L’ancien directeur de la CIA, John Brennan, a commenté le meurtre d’un scientifique nucléaire iranien de haut niveau en exhortant Téhéran à attendre le «retour du leadership américain responsable» avant de prendre des représailles contre les auteurs présumés.

Au milieu des spéculations sur l’implication d’Israël et des États-Unis dans l’assassinat présumé du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, Brennan a surnommé la mort «Un acte criminel [and] très imprudent.

«Cela risque de provoquer des représailles mortelles et une nouvelle vague de conflits régionaux», il a dit à propos de l’attaque de vendredi, qui aurait inclus des assaillants inconnus attaquant Fakhrizadeh et ses forces de sécurité.

«L’Iran serait sage», Brennan a continué, «D’attendre le retour d’un leadership américain responsable sur la scène mondiale et de résister à l’envie de répondre contre les coupables perçus.»

Brennan fait référence à la prise de fonction de Joe Biden en janvier. Le démocrate, sous lequel le directeur de la CIA a travaillé et auquel il a été très favorable, est considéré par beaucoup comme un retour à la politique étrangère de l’ère Obama. Brennan a été l’un des critiques les plus virulents du président Donald Trump.

– John O. Brennan (@JohnBrennan) 27 novembre 2020