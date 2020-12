ACT Fibernet a réorganisé ses plans haut débit avec Internet illimité et des limites de vitesse améliorées. Les nouveaux plans haut débit sont actuellement disponibles à Chennai et la société n’a fourni aucun détail concernant sa disponibilité en Inde. Dans une note de presse, ACT a déclaré que les plans remaniés seraient disponibles pour les clients de toute la ville à partir du 24 décembre (aujourd’hui), sans frais supplémentaires. Certains des plans incluent également un accord de remboursement avec un abonnement Netflix.

Avec l’ACT Basic, les clients bénéficieront de 60 Mbps pour un loyer mensuel de Rs 820. L’ACT Blaze, ACT Blast Promo, ACT Storm et ACT Lightning ont été mis à niveau vers une utilisation Internet illimitée à un coût mensuel de Rs 1020, Rs 1,075, Rs 1,125 et 1 135, respectivement. La société possède également ACT Incredible et ACT Giga qui fournissent une vitesse Internet de 350 Mbps et 1000 Mbps, respectivement. Leur coût dans les cercles de Chennai est fixé à Rs 1 999 et Rs 2 999 par mois, respectivement. Notamment, ACT Blast Promo, ACT Storm, ACT Lightning et ACT Incredible incluent des offres de remboursement sur l’abonnement Netflix.

S’exprimant sur la mise à niveau, Sandeep Gupta, COO chez ATC, a déclaré: «Nos clients à Chennai profitent toujours du meilleur de ce qu’ACT a à offrir … Avec nos nouvelles vitesses améliorées et nos plans de données illimités à Chennai, nos clients pourront désormais travailler , étudiez, diffusez, diffusez et jouez mieux en vous assurant qu’ils ressentent vraiment l’avantage ACT. » La société ajoute qu’ACT Fibernet a été reconnu comme le fournisseur de haut débit filaire le plus rapide de Chennai par Ookla.

Pendant ce temps, le rapport de l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (TRAI) publié plus tôt ce mois-ci indique qu’ACT comptait plus de 1,73 abonnés en Inde en septembre 2020. Il figure également dans la liste des cinq premiers FAI du pays. Les plans large bande d’ACT dans les grandes villes indiennes comme Delhi, Lucknow, Bengaluru et Ahmedabad ont un plafond de données. La société peut étendre les packs de données illimités à plus de villes, dans le but de concurrencer des concurrents comme Airtel, Reliance Jio et BSNL.